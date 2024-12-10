Председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт отмечен государственной наградой «Орден Почета»  

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Указом Президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" за большой вклад в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность отмечен государственной наградой «Орден Почета» Марк Григорьевич Левянт.



Марк Григорьевич – народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор, исполнитель, общественный деятель, заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России», председатель Самарской организации Союза композиторов России.



Имя Марка Левянта уже пять десятилетий прочно связано с музыкальной и театральной культурой Самарского региона. Его мелодии стали частью жизни Самары, ее «звучащим символом», песня «В старой части города» является «визитной карточкой» города. Он автор симфонической, камерно-инструментальной музыки, вокальной лирики, хоровых сочинений, музыки для кино, крупных музыкально-сценических произведений для театра, песен.

Многие песни Левянта вошли в репертуар известных солистов и коллективов России, он ведет активную концертную деятельность, выступает с авторскими концертами в России.



Как заместитель председателя Союза композиторов России М. Левянт много внимания уделяет работе с региональными творческими организациями страны. Так его творческие поездки и встречи с композиторами способствуют укреплению творческих связей и расширению взаимодействия между композиторскими организациями России.



В своей деятельности М. Левянт особое внимание уделяет сохранению и пропаганде выдающихся образцов песенного наследия советских и российских композиторов для новых поколений слушателей. Деятельность Марка Левянта способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению культурно-гуманитарного уровня населения Самарского региона, сохранению историко-культурных традиций государства.



Марк Григорьевич — инициатор и организатор крупных культурно-значимых и общественно-патриотический акций: «Катящийся реквием», Фестиваль искусств «СССР - «Созвездие Союзов Самарского Региона», общественная акция «Благородство». Многолетняя творческая дружба связывает композитора Марка Левянта и Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова, который исполняет песни Левянта и неоднократно с 2007 по 2021 участвовал в проектах Самарской композиторской организации. М. Г. Левянт награжден медалью Министерства обороны РФ «Генерал-майор Александр Александров».



Марк Григорьевич Левянт на протяжении 9 лет является художественным руководителем ежегодного областного фестиваля самодеятельного народного творчества Самарской области «Рожденные в сердце России». Оказывая поддержку народному творчеству и музыкальному наследию народов Поволжья, в 2019 году он создал новый проект Самарской организации Союза композиторов России, посвященный фольклору Самарского края - «А на Волге лучше».



Благодаря личному вкладу Марка Григорьевича в регионе проходит многожанровый фестиваль имени Дмитрия Шостаковича. Яркие проекты Марка Григорьевича Левянта способствуют раскрытию культурного потенциала Самарской области, привлекают композиторов и исполнителей, артистов и коллективы с мировыми именами и высокой художественной репутацией.

Фото: минкульт СО