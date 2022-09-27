Председатель российской «Оскаровской комиссии» ушел в отставку из-за решения не выдвигать фильм на конкурс

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Председатель российской «Оскаровской комиссии» режиссер Павел Чухрай покидает свой пост. Он принял это решение из-за отказа президиума российской киноакадемии выдвинуть фильм на «Оскар» в этом году.

Господин Чухрай рассказал ТАСС, что направил письмо членам «Оскаровской комиссии». В нем он заявил, что руководство киноакадемии «в одностороннем порядке приняло решение» не выдвигать российский фильм на «Оскар». Господин Чухрай назвал это решение «неправовым», так как, по его словам, с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации»,— сказано в письме режиссера.

Президиум российской киноакадемии накануне объявил, что не будет выдвигать в 2022 году отечественный фильм на премию «Оскар». Это решение никак не обосновали. При этом член комитета Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский говорили, что Россия должна выдвинуть свой фильм, а председатель союза кинематографистов Никита Михалков был против.

Категория «Лучший фильм на иностранном языке» входит в основные номинации американской кинопремии. 95-я церемония вручения «Оскара» состоится 12 марта 2023 года, пишет Коммерсантъ.