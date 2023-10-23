Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров

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Более 800 млн рублей будет выделено на реконструкцию и капитальный ремонт детских театров в регионах. Информацию об этом пресс-служба кабмина РФ опубликовала в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, несколько регионов получат дополнительное финансирование для завершения реконструкции и капитального ремонта театров для юного зрителя и театров кукол. Общая сумма составит 836,5 млн рублей, которые будут выделены в текущем и будущем годах.

Проект предусматривает обновление детских театров, увеличение числа посетителей и повышение туристической привлекательности регионов, пишет Газета.