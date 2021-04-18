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Познер: "для меня нерусскость Пушкина" в "радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве"
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Познер: "для меня нерусскость Пушкина" в "радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве"

18 апреля 2021 19:25
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Он добавил, что хотел бы взять интервью у Пушкина, "если бы можно было выбирать не только среди живущих".

Александр Пушкин не является русским поэтом из-за необычайно светлого настроения в своих произведениях. Такое мнение высказал российский журналист и телеведущий Владимир Познер, опубликовав в своей колонке размышления об Александре Сергеевиче, пишет Лайф.

"Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нём есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя. Чистая прелесть, читаешь и думаешь: надо же такое написать! Это просто радостно, это лучистый свет, это поразительное ощущение, вызывающее улыбку, даже если слёзы наворачиваются", — объяснил Познер свою позицию.

По словам журналиста, до Пушкина литературный русский язык не был таким живым и отличался своей тяжеловесностью. В пример он привёл Державина и Жуковского.

"Был Державин, был Жуковский — но это всё напыщенно, тяжеловесно. И вдруг из этого, в общем не очень яркого и живого способа складывать слова возникает какая-то музыка, симфония языка, слова просто пляшут, и это радует невероятно", — раскрыл мысль Познер.

Он добавил, что хотел бы взять интервью у Пушкина, "если бы можно было выбирать не только среди живущих". Хотя Александр Сергеевич и был очень сложным человеком, но с ним бы получился "искромётный разговор", отметил Познер. И несмотря на то, что сам Пушкин считал себя русским, журналист подчеркнул, что настроение в его произведениях сильно отличается от творчества среднестатистического русского автора.

"Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ", — подытожил Познер.  

 

Фото:    Лайф

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