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Почтовые марки с изображением самарских памятников архитектуры появятся уже в 2022 году

5 апреля 2022 19:10
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В серию «Архитектурное наследие России» вошли четыре самарских памятника архитектуры: Фабрика-кухня, Комплекс дачи Головкина, Особняк Неронова и Самарский академический театр драмы.

Сегодня, 5 апреля, на заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры России, утвержден целый ряд дополнений по тематике почтовых марок, которые будут выпущены АО «Марка» уже в текущем году. С подачи главы IT-комитета Госдумы РФ, члена совета директоров АО «Почта России», депутата от Самарской области Александра Хинштейна в серию «Архитектурное наследие России» вошли четыре самарских памятника архитектуры: Фабрика-кухня, Комплекс дачи Головкина, Особняк Неронова и Самарский академический театр драмы. Кроме того, в серии «Природное наследие России» утвержден почтовый блок, посвященный нацпарку «Самарская Лука».

Наклеить на конверты почтовые марки с уникальными самарскими памятниками архитектуры и природы можно будет уже в этом году. Отметим, что большая часть объектов культурного наследия, которые будут изображены на марках и прославятся на всю страну, сегодня активно восстанавливаются буквально «из руин» при непосредственном содействии Александра Хинштейна.

Так, на реставрацию единственного в стране уникального здания в виде серпа и молота, построенного в стиле конструктивизм  Фабрики-кухни парламентарию удалось привлечь из федерального бюджета свыше 2 млрд руб. Вскоре здесь разместится первый в стране региональный филиал Государственной Третьяковской галереи.

Один из символов купеческой Самары — знаменитый Дом со слонами (Дача К.П. Головкина) в стиле модерн сегодня также спасен от разрушения и восстанавливается при содействии Александра Хинштейна в рамках партпроекта «ЕР» «Историческая память». Вскоре здесь откроется международная школа молодых архитекторов самарского Политеха.

Недавно красивейший памятник архитектуры Особняк Неронова (ул. Пионерская, 19/А.Толстого, 39) был передан из ведения Минобороны России новому владельцу АО «Почта России» — также при непосредственном содействии депутата. Предполагается, что после реставрации (силами почтовиков) в здании откроется первый в стране суперсовременный многофункциональный почтовый центр – первый подобный в России.

Причастен Александр Хинштейн и к судьбе национального парка «Самарская Лука». Еще в 2019 году парламентарию удалось предотвратить там экологическую катастрофу:  ликвидирована незаконная свалка в 3,5 га и рекультивирована территория. Сегодня при содействии А. Хинштейна в Самарской Луке появляются рекреационные зоны для отдыха туристов.

Отметим, что, являясь координатором партпроекта «Историческая память», депутат стал одним из инициаторов создания новой серии почтовых марок, посвященной четырем городам России: Самаре, Челябинску, Новосибирску и Екатеринбургу.

В сентябре 2021 года, в ходе торжественного открытия ретро-почты в Самаре гостям была представлена самарская марка с изображением самолета «Ил‑2». Каждая такая марка оснащена «дополненной реальностью». При наведении на нее телефона (после установки соответствующей программы) начинается показ ролика о вкладе Куйбышева (ныне Самары) в Великую Победу, сообщает hinshtein.ru.

 

Фото:   hinshtein.ru

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