Победители «САМ.ФЕСТ» хабаровская группа «Двадцать» выпустила альбом «Романтика»

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Хабаровская группа «Двадцать» выпустила альбом «Романтика», созданный в сотрудничестве с саунд-продюсером Андреем Самсоновым. Запись и выпуск пластинки с известным российским музыкантом, композитором и саунд-продюсером (номинантом премии «НИКА», лауреатом XX кинофестиваля «КИНОТАВР» и работающим над звуком более 100 альбомов) стали наградой для коллектива за победу в первом фестивале «САМ.ФЕСТ», прошедшем в Самаре летом 2022 года.



«САМ.ФЕСТ» впервые прошел 11 и 12 июня 2022 года. Это мероприятие абсолютно нового формата, которое стало музыкальным событием всероссийского масштаба, а гостеприимной хозяйкой фестиваля стала Самарская область. «САМ.ФЕСТ» – победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, одержавший победу благодаря неординарности идеи. «САМ.ФЕСТ» – это фестиваль, направленный на поддержку молодых талантов авторской музыки в широком смысле этого слова, и его участниками могли стать лишь те, кто САМ пишет стихи и музыку.



В день старта фестиваля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что энергетика, которая царила на главном спортивном объекте региона, «буквально сносит со сцены». «Этот фестиваль уникальный. Почти тысяча заявок поступило от самых талантливых и интересных молодых авторов, которые придут на смену «монстрам» рока и нашей эстрады, – отметил Губернатор Самарской области. – Я очень рад, что действующие яркие звезды приехали, чтобы поддержать наш фестиваль и дать возможность молодым талантам научиться тому, чего они еще не знают, поделиться своим опытом, помочь им отточить свое мастерство и свое искусство».



«САМ.ФЕСТ» не закончился в день объявления победителей, проект продолжает жить и развиваться – и в этом его уникальность.

Прошло три месяца и вот победители уже презентуют альбом «Романтика». Свежая пластинка посвящена разным оттенкам отношений, наполненных сильными чувствами. Прошло всего три месяца, но масштабные события, произошедшие в жизни ребят: большая сцена, выступление рядом с именитыми артистами России и наставничество титанов российской поп-музыки, сделали творчество ребят «глубже». Их лирика стала более зрелой, а музыка наполнилась экспериментом. Работая над альбомом, музыканты отошли от исключительно гитарного звучания, ограничивающего стилистику коллектива, и сумели записать композиции, балансирующие на грани рока и поп-музыки.



«Романтика» – это оптимистичный альбом, здесь нет историй о боли, страдании и деструктивных отношениях. Для группы «Двадцать» любовь, даже неразделенная – это чувство, помогающее жить и делающее лучше каждого из нас. Слушать альбом победителя первого фестиваля «САМ.ФЕСТ» – группы «Двадцать» можно на всех площадках: https://band.link/DQOYK



Напомним, обладателем приза зрительских симпатий по итогам фестиваля стала самарская группа TRAMONTANA. Специальным призом номинации стал подарок от музыкального магазина.



«У нас очень трепетное отношение к Самаре, поэтому я уверена, что фестиваль «САМ.ФЕСТ» станет особенным. Фестиваль призван стать новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России. Мы верим в то, что жители Самарской области, которая славится своим культурными музыкальным наследием, полюбят этот фестиваль, а тысячи гостей со всей России увезут с собой самые яркие и незабываемые эмоции о новой традиции, зародившейся в 2022 году на самарской земле!» - отметила автор идеи и руководитель проекта Ева Самсонова (NCA).



Прием заявок на участие во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ» стартует уже зимой.

Фото: департамент информационной политики СО