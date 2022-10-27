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Победители Фестиваля ПФО «ФормART» будут определены 2 ноября в прямом эфире

27 октября 2022 14:45
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Самарский проект «#киберусь» - в числе лидеров голосования. 

В рамках финального этапа завершились общественное и экспертное голосования за лучшую граффити-работу. Жители регионов ПФО, региональные и федеральные эксперты в этом году оценивали работы художников, объединенные единой тематикой «Сквозь время». Главный смысл уличных инсталляций – многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО, историческое и культурное наследие регионов округа.

В отборочный этап прошли 14 работ из всех регионов округа. В общественном голосовании приняли участие более 100 тысяч человек. По результатам общественного голосования выявлены следующие лидеры: Саратовская область с граффити «Кот Саратовскiй», Самарская область с работой «#киберусь», Республика Башкортостан с работой «Покровительница кочевников» и Чувашская Республика с работой «Творчество».

В этом году Самарскую область представляет проект «#киберусь» художника-дизайнера из Самары Семена Маверского. «Целью новой работы для ФормАрт было связать культуру прошлого и будущего, нашу культуру. В процессе создания эскиза самой первой ассоциацией была как раз девушка в русском народном костюме, которая и коня на скоку остановит, а в недалеком будущем, может и нейросеть создаст. В современном мире все изменяется, смешивается, но две вещи, думаю, всегда остаются неизменными - это наши традиции и, конечно, наши красивые девушки. К слову, в большей части своих работ, я стараюсь использовать именно женский образ. В нем тоже сочетается и природная красота и достижения в области современных технологий», - рассказал о своем проекте Семен.

Напомним, в прошлом году в таком же конкурсе одним из победителей стал самарский художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.

Итоговые результаты голосования учитываются отдельно для жителей регионов, проголосовавших за своего финалиста, и жителей регионов, проголосовавших за участников из других субъектов Федерации округа.
Голоса жителей региона, который представляет финалист, корректируются с учетом численности населения.

Итоги фестиваля «ФормART» будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч рублей и III-го – 100 тысяч рублей. Все работы финалистов, фото- и видеоматериалы процесса нанесения работ размещены на сайте formartpfo.ru во вкладке «финалисты».

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО при личной поддержке Игоря Комарова, полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

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