«По музею при свечах»: Александр Житков проведёт авторскую экскурсию по особняку Клодта 

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Специалист по локальной истории Александр Житков проведёт авторскую экскурсию по одному из самых красивых особняков старой Самары. Зрителей приглашают пережить необычный музейный опыт – пройтись по вечерней экспозиции при свечах!

Кроме залов, всегда доступных для посещения, экскурсионная группа сможет увидеть «потайные» места особняка. Посетители поднимутся на второй этаж, выйдут на балкон, спустятся в подвал и прогуляются по саду усадьбы.

Автор экскурсии Александр Житков больше пяти лет занимается историей особняка и точно сможет удивить интересными фактами и новыми архивными данными о доме и его первом хозяине, Иване Андреевиче Клодте.

Состоится 23 апреля в 21.00 в Детской картинной галерее по адресу: ул. Куйбышева, 139.

Фото: SamRegion_Press