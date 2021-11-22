Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

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Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову сняли с ИВЛ, в ее состоянии есть улучшения. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил «Известям» хирург, профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов.

Он также отметил, что, несмотря на улучшение, на полное восстановление здоровья певицы могут уйти годы.

«Да, ей лучше. Естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период. Кожи такой процент сгорел. Как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — рассказал хирург.

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов/"Известия"