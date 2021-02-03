Первая масштабная выставка самарского иконописца Григория Журавлева стартует в апреле в Москве

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В этом году благодаря содействию депутата Госдумы, заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александра Хинштейна выставки, посвященные творчеству нашего земляка — легендарного иконописца XIX века (без рук и ног) Григория Журавлева пройдут не только в Самарской области, но и по всей стране. В апреле — в Москве, в мае — в Санкт-Петербурге, летом – в Самаре. Об этом говорили 2 февраля, в ходе совещания по реализации национальных проектов на территории Самарской области под руководством зампредседателя правительства Самарской области Александра Фетисова и депутата Госдумы.

Выставки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на площадках Центрального государственного музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также Государственного музея истории религии.

Общая стоимость реализации проекта по предварительным оценкам, составит 3,8 млн руб. Половину из этой суммы оплатит региональный бюджет, а вторую половину – федеральный.

Напомним, что придать новый импульс сохранению памяти о подвиге и человеческой истории Григория Журавлева помог Александр Хинштейн. Депутат переговорил с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая согласовала проведение в в городах России ряда выставок в честь иконописца.

Тем временем, самарский Минкульт уже подготовил документальный фильм и книгу-каталог о жизни и творчестве удивительного иконописца.

Кроме того, по инициативе депутата в селе Утевка Нефтегорского района области будет построен музей, посвящённый жизни и творчеству Г. Журавлева.

В ходе совещания власти Нефтегорска презентовали согласованный с Минкультом области проект музея — в этническом стиле.

Еще один знаковый туристический объект Нефтегорского района, находящийся «под шефством» депутата – голландская мельница XIX века в селе Бариновка.

Уникальная ветряная мельница 1848 года постройки, сохранившаяся на территории села — единственный такой объект во всем Поволжье. Считается, что часть жерновов для этой мельницы привезли с Урала, часть из Франции, поскольку жернова из местного известняка были мягче и высокого качества помола не давали. Бариновская мука славилась своим качеством. Около сотни лет деревянная мельница обеспечивала мукой окрестные села.

По оценке экспертов, проект реконструкции уникального памятника архитектуры составит порядка 7 млн. руб. Александр Хинштейн пообещал заняться привлечением средств на эти цели, переговорив с федеральным Минсельхозом и «Российским зерновым союзом».

Кроме того, власти Нефтегорска поддержали идею Александра Хинштейна о создании туристического маршрута на территории района, в который войдут не только старинная мельница и места памяти уникального иконописца, но также экоферма и многое другое. Его концепцию районные власти разработали совместно с департаментом туризма Самарской области.

Григорий Николаевич Журавлев родился в 1858 году в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии в семье местного крестьянина, владельца столярной мастерской, и был инвалидом с детства — имел атрофированные ноги и руки. В возрасте 9 лет Григорий стал ходить в школу, где научился писать, держа карандаш в зубах, таким же образом в дальнейшем писал и свои картины. Во время строительства в Утёвке в 90-е годы XIX века нового храма Святой Троицы он лично расписал свод храма, а также создал для него иконы.