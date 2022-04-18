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Первая машина с экспонатами из коллекции Морозовых прибыла из Франции в Россию

18 апреля 2022 17:54
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Михаил Швыдкой отметил, что российские музейные экспонаты находились в 27 странах мира.

Первая машина с экспонатами из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, принадлежащими российским собраниям и выставлявшимися в Париже, прибыла на территорию РФ. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

"Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации", - сказал Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Дипломат уточнил, что была проработана юридическая формула, "по которой все вещи, которые находятся в Европе и не только Европе, будут доставлены в РФ по завершении работы выставок".

Как сообщили 4 апреля ТАСС в парижском фонде Louis Vuitton, экспозиция завершилась вечером 3 апреля, после чего начался процесс возвращения картин в российские музеи и галереи, которые их предоставили.

Музейные экспонаты из российских собраний находятся в 27 странах мира, все они возвращаются сейчас в РФ, сообщил Швыдкой.

"Все посчитано. Я не берусь говорить с цифрами, эти вещи остались, по-моему, в 27 странах, и все возвращаются назад", - сказал он.

Дипломат рассказал, что некоторые страны, например, Испания, просят продлить выставки с российскими экспонатами, однако российская сторона намерена вернуть их в срок.

Все экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых могут вернуться в Россию из Парижа в середине мая, сообщил Швыдкой.

 

 

Фото:    Sandrine Marty/Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС

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