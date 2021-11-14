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Авторы памятника - заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.
Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыт на Ваганьковском кладбище
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Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыт на Ваганьковском кладбище

14 ноября 2021 16:02
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Авторы памятника - заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.

Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыт в воскресенье, в годовщину его смерти, на Ваганьковском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Сын актера Степан поблагодарил всех, кто пришел в этот день на кладбище, и рассказал, что накануне посетил премьеру в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна", чтобы убедиться, что дело отца живет.

"Вчера был очень важный день, мы и многие ждали этого момента, чтобы убедиться, что мы двигаем дело Армена Борисовича. Я очень горд тем, что мы не понизили и не уронили дело мастера. И его театр жив и будет жить, будет развиваться и расти", - заявил на церемонии открытия памятника художественный руководитель театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" Сергей Газаров.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заметил в свою очередь, что образ Армена Борисовича можно было представить по-разному, но была выбрана именно его театральная роль, что позволит сохранить в памяти людей разные грани творчества артиста. 

 

Фото:    Сергей Карпухин/ТАСС

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