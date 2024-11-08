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Открылась регистрация на финал «Культурного марафона»

8 ноября 2024 09:10
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Открылась регистрация на финал «Культурного марафона»

Масштабный проект, посвященный культуре и технологиям, организован Минкультуры России, Минпросвещения России и Яндексом.

 До 8 декабря все желающие могут пройти тематический тест, который подведет итог предыдущих этапов марафона. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта: vk.cc/9Y5TiJ

Тест представлен в трех вариантах — для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (от 15 лет) возраста. В нем собраны вопросы по теме этого года — «Русские классики через призму технологий».

Итоги «Культурного марафона» станут известны в декабре.

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