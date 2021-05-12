Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на Революционной водитель сбил женщину-пешехода
В Самаре на Революционной водитель сбил женщину-пешехода
В Самаре прошел прошел День поминовения журналистов
В Самаре прошел прошел День поминовения журналистов
Во всех внутригородских районах Самары начнется сезонный покос травы
Во всех внутригородских районах Самары начнется сезонный покос травы
Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Самаре
Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Самаре
Самарский театр оперы и балета примет участие в "Ночи музеев"
Самарский театр оперы и балета примет участие в "Ночи музеев"
Областной семинар-практикум Городецкая роспись пройдет в Самаре
Областной семинар-практикум «Городецкая роспись» пройдет в Самаре
Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе кабинета за 2020 год
Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе кабинета за 2020 год
Кадастровая палата по Самарской области реализует проект «Стоп-бумага»
Кадастровая палата по Самарской области реализует проект «Стоп-бумага»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Самаре

12 мая 2021 10:58
73
Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Самаре

Вчера в Самарском академическом театре оперы и балета состоялись концерты в рамках тура Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского Пасхального фестиваля. Традиционно один из концертов стал благотворительным. Оба концерта начались с минуты молчания в память жертв теракта в Казани.

Юбилейный XХ Московский Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая 2021 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси. В нашем регионе концерты проходят при поддержке Правительства Самарской области.

Как и в предыдущие годы, Фестиваль подтверждает высочайший статус музыкального события мирового уровня. В первом концерте были исполнены следующие произведения: Морис Равель «Павана усопшей инфанте» (1899), Антон Брукнер адажио из Симфонии №8 до минор (1887/1890), Клод Дебюсси «Море», три симфонических эскиза (1903–1905): «На море от зари до полудня», «Игра волн», «Диалог ветра с морем»; Дмитрий Шостакович «Симфония № 9 ми-бемоль мажор» (1945).

Во втором концерте прозвучали: Морис Равель «Павана усопшей инфанте», Антон Брукнер «Симфония №8 до минор». После второго концерта министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш вручила маэстро цветы и поблагодарила его от всех зрителей.

Фото Антона Сенько

Теги: Валерий Гергиев Мариинский театр Пасхальный фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках юбилейного ХХ Московского Пасхального фестиваля.
26 апреля 2021, 18:11
В САТОБ пройдут концерты оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
В рамках юбилейного ХХ Московского Пасхального фестиваля. Культура
766
В центре внимания
В Самарской области частные клиники привлекут к медобслуживанию на дому пожилых граждан
12 мая 2021  10:00
В Самарской области частные клиники привлекут к медобслуживанию на дому пожилых граждан
Экономика
97
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
11 мая 2021  23:21
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
Общество
409
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021  19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Политика
427
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
11 мая 2021  19:18
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Политика
379
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 мая 2021  13:42
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
355
Весь список