Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Самаре

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Вчера в Самарском академическом театре оперы и балета состоялись концерты в рамках тура Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского Пасхального фестиваля. Традиционно один из концертов стал благотворительным. Оба концерта начались с минуты молчания в память жертв теракта в Казани.

Юбилейный XХ Московский Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая 2021 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси. В нашем регионе концерты проходят при поддержке Правительства Самарской области.

Как и в предыдущие годы, Фестиваль подтверждает высочайший статус музыкального события мирового уровня. В первом концерте были исполнены следующие произведения: Морис Равель «Павана усопшей инфанте» (1899), Антон Брукнер адажио из Симфонии №8 до минор (1887/1890), Клод Дебюсси «Море», три симфонических эскиза (1903–1905): «На море от зари до полудня», «Игра волн», «Диалог ветра с морем»; Дмитрий Шостакович «Симфония № 9 ми-бемоль мажор» (1945).

Во втором концерте прозвучали: Морис Равель «Павана усопшей инфанте», Антон Брукнер «Симфония №8 до минор». После второго концерта министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш вручила маэстро цветы и поблагодарила его от всех зрителей.

Фото Антона Сенько