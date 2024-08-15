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Около 1400 музыкантов примут участие во II Всероссийском фестивале «Душа баяна» в Самаре

15 августа 2024 12:35
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Около 1400 музыкантов примут участие во II Всероссийском фестивале «Душа баяна» в Самаре

Конкурс проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

В Приволжском федеральном округе на конкурс подано рекордное число заявок – 186, это 1376 участников из восьми областей: Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Ярославской и четырех республик - Башкортостана, Мордовии, Татарстана и Удмуртии. 

Конкурсные прослушивания участников фестиваля пройдут 2-3 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им.К.Е.Ворошилова (г. Самара, ул.Шостаковича, 7), а гала-концерт состоится в Струковском саду 5 сентября в 16:00 ч.

Победители фестиваля в каждом округе станут обладателями профессионального музыкального инструмента: баяна, аккордеона или гармони. Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Справочно:

«Душа баяна» – это уникальный по своему формату фестиваль. За 6 лет существования он получил высокую оценку творческих коллективов из всех регионов страны как высокопрофессиональная площадка для исполнителей в жанре народной традиционной культуры, где вокруг всенародно любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители, солисты и ансамбли: инструменталисты, вокалисты, хореографы, актеры, чтецы и артисты оригинального жанра.

В 2023 году фестиваль уже охватил 42 региона страны и прошел
 в пяти федеральных округах: Уральском ФО (г. Березовский), Южном ФО (г. Ростов-на-Дону), Северокавказском ФО (г. Владикавказ), Северо-Западном ФО (г. Гатчина) и Центральном ФО (г. Москва) и завершился большим гала-концертом на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В 2024 году фестиваль проходит в трех федеральных округах: Приволжском (г.Самара), Сибирском (Алтайский край, г.Бийск), Дальневосточном (Хабаровский край, г.Хабаровск), а также в Краснодарском крае, где могут принять участие конкурсанты из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

 

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