Обменные гастроли театров кукол Самары и Новосибирска

147

С 26 по 29 сентября 2024 г. состоялись «Большие гастроли» Самарского театра кукол в г. Новосибирск, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене Новосибирского театра кукол показаны спектакли «Волшебное кольцо», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Лягушка путешественница».

А для юных самарских зрителей с 1 по 4 октября сцене Самарского театр кукол будут показаны спектакли «Game Over: Атака Темного Бота», «Муму», «Путешествие в Чукоккалу» Новосибирского областного театр кукол.

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства. По ее словам, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

Направление для детей и молодежи – одно из самых востребованных, поскольку без воспитания подрастающего поколения невозможно представить будущее России, – благодаря спектаклям ТЮЗов, молодежных театров и театров кукол формируется высокий культурный уровень новых российских зрителей.

Благодаря программам «Большие гастроли» и «Мы – Россия» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Спектакли и концерты предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

Всероссийский гастрольно-концертный план, включающий программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия», расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Фото: минкульт СО