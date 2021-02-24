Новый выставочный проект «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре»

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26.01 — 21.05.2021

Выставка «Передовой отряд» — это совместное исследование сотрудников Самарского областного художественного музея филиала Третьяковской галереи в Самаре, посвященное истокам нового художественного языка, пришедшего в город после Октябрьской революции.

Цель выставки — познакомить зрителя с деятельностью и творчеством ярких российских художников, разрабатывавших визуальный язык для нового мира, каким он виделся в 1920-х, а также показать коллекцию русского авангарда в том виде, в котором она была собрана в Самаре с 1919 по 1929 год. Авангард как синоним эксперимента в искусстве является для кураторов выставки главным ресурсом, позволяющим осмыслять наследие прошлого, понимать современность и намечать перспективы будущего.

Самарскими архитекторами Александром и Ольгой Филимоновыми разработан уникальный экспозиционный проект, преобразующий главное пространство Самарского областного художественного музея — Мраморный зал. Всего на выставке будет представлено 55 произведений из коллекции Самарского областного художественного музея, а также экспонаты из собрания Государственной Третьяковской галереи, передает пресс-служба минкульта СО.