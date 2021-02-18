Новая министр культуры рассказала, что приехала в Самарскую область по любви

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Татьяна Мрдуляш надеется, что культура станет неотъемлемой частью жизни региона.

Новый министр культуры Татьяна Мрдуляш рассказала, что решение приехать в Самарскую область она приняла по любви. Ей понравилась Самара, когда она приезжала сюда несколько лет назад по делам Третьяковской галереи.

"Город динамичный, очень энергетически заряженный, интересный - здесь много чего происходит. Здесь интересные люди. С другой стороны, во всей этой суете и динамике, ты оказываешься около Волги. И это потрясающее ощущение, которое не воспроизводится ни в одном другом месте", - рассказала Мрдуляш в интервью порталу "СОВА".

О том, что дочь экс вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец 34-летняя Татьяна Мрдуляш возглавила региональное министерство, стало известно в среду, 17 февраля. На этом посту она сменила Бориса Илларионова, который ушел в отставку по собственному желанию, пишет Самара-КП.