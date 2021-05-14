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Ночь музеев в Самарском областном художественном музее: «Непрерванный полет»

14 мая 2021 17:07
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В этом году отмечается вековой юбилей с момента создания легендарной коллекции авангарда музея, содержание ночи будет определено ее названием - «Непрерванный полет».

Самарский областной художественный музей вновь с радостью принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 15 мая.

Музеи Самарской области готовятся к 15 мая - к Всероссийской акции "Ночь музеев", которая в этом году охватит аж 43 самарские площадки. Среди них не только сами музеи, а еще Оперный театр, Филармония, сувенирные лавки, Струковский сад, культурные центры. 

Впервые в центре города высадится настоящий десант самых именитых экскурсоводов с авторскими бесплатными программами. Присоединятся к "Ночи музеев" и музыканты: для этого улица Куйбышева станет пешеходной.

Чтобы самарцы могли посетить сразу несколько музеев, специальный автобус будет курсировать с интервалом полчаса с 15.30 до 23.30 от Фабрики кухни до Хлебной площади – практически между всеми главными площадками праздника. 

"Ночь музеев" - праздник семейный. Детские программы рассчитаны на время с часу дня до 17 вечера. "Взрослые" площадки примут посетителей уже в 6 вечера (час, я так понял – быстро оттаранить детей домой, покормить и уторкать на ночь).

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, за двое суток до Всероссийской акции у самарского почтамта откроется информационный центр. Его волонтеры помогут каждому сориентироваться в богатой программе праздника, выбрать площадку по интересам или записаться на экскурсию. 

Занятно, но вырисовывается интересная закономерность: чем строже антивирусные ограничения – тем интереснее и разнообразнее программа праздников. Может быть, нам правда скучно жить без адреналина? В любом случае, желаю получить вам в эту ночь массу приятных впечатлений и избежать любых неприятностей.

Ночь музеев состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 92, 15.05.2021 г. с 18.00 до 23.30. 

 

Фото:  Самарский областной художественный музей

 

Теги: Ночь музеев Самарский областной художественный музей

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