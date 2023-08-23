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Ночь кино пройдет в Самарской области

23 августа 2023 13:56
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Ночь кино пройдет в Самарской области

26 августа 2023 года в Самарской области пройдёт ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». Популярные российские фильмы бесплатно покажут по всей стране. В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках в 33-х муниципальных районах.

Всероссийская акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, которое отмечается 27 августа. С 2016 года акция стала традиционным ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации. 

Организаторами акции выступили Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), а также портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В Самарской области организатор акции – ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Цель «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, способствующая дальнейшему развитию российского кинематографа. Акция стала аналогом "Ночи музеев" и "Ночи искусств". Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Гостей ждут лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов.

Традиционно для программы мероприятий акции были выбраны три самые значимые российские картины 2023 года: «Чебурашка» 6+ (режиссер – Д.Дьяченко), «Вызов» 12+ (режиссер – К.Шипенко), «Праведник» 12+ (режиссер – С.Урсуляк).

Вход на кинопоказы свободный.

Теги: Мероприятия

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