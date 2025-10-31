«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события

38

«В единстве культур – сила народа» – под таким девизом 2 ноября пройдет традиционная ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. Одним из заметных мест проведения акции в нашем городе станет Самарская областная универсальная научная библиотека вместе со своей арт-площадкой – галереей «Новое пространство». Посетители библиотеки получат замечательную возможность приобщиться к искусству в его разнообразных формах.

Экскурсии по выставке Зураба Церетели «Я садовником родился». Начало в 12:00 и 16:00

Метафоричные, полные ярких красок произведения Зураба Константиновича не только завораживают зрителей энергией света и добра, но и содержат в себе неявные смыслы, попытаться разгадать которые смогут самарские зрители. Выставочный проект «Я художником родился» призван показать жителям и гостям нашего города творчество всемирно известного художника, сочетающее самым неожиданным образом классические традиции и новейшие художественные открытия, синтезирующее традиционное европейское и восточное искусство, но при этом сохраняющее неповторимую самобытность. Экспозиция в «Новом пространстве» удивляет и своим масштабом: здесь представлено 120 работ мастера, включая живопись, графику, скульптуру, а также произведения, выполненные в технике эмали. Для самостоятельного посещения выставка будет доступна на протяжении всей «Ночи искусств» и далее, вплоть до 23 ноября.

Вход на выставку платный. Стоимость посещения экспозиции составляет 150 руб. для школьников, студентов и пенсионеров, 300 руб. – для взрослых. Дети до 6 лет и другие категории граждан, имеющие льготы, могут посетить выставку бесплатно. Оплата доступна онлайн (в том числе по Пушкинской карте) .

Экскурсии по выставке «Сказывали сказочники сказки».

Начало в 12:00, 14:00 и 16:00

Посетителей библиотеки приглашают открыть для себя мир сказок, узнав о фольклорных истоках литературных произведений и интерпретациях старинных сюжетов со стороны известных авторов. Экспозиция не только рассказывает об историях, знакомых с детства, но и раскрывает глубину и многогранность сказочного жанра. На выставке можно увидеть издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, в которых отражено богатство народной традиции: это русские и зарубежные сказки, а также произведения великих литераторов, которые сохранили и обогатили это наследие. Как и выставку произведений Зураба Церетели, экспозицию «Сказывали сказочники сказки» можно будет посетить на протяжении всего дня.

Вход свободный. Запись на экскурсию – в группе «ВКонтакте» .

Спектакль «День рождения Волка» самарского театра «Город». Начало в 12:00

Спектакль по мотивам русских народных сказок! У Волка день рождения. Но вот беда: у него совсем нет друзей! А какой же день рождения без друзей и подарков? И решил Волк: нужно найти себе настоящего друга, во что бы то ни стало! Получится ли у него это? Узнаем на спектакле!

Стоимость билета – 550 руб. Приобрести билеты можно по ссылке (доступна оплата по Пушкинской карте) .

Игра-путешествие «По России с героями сказок» (с элементами мастер-класса). Начало в 13:00 и в 15:00

Дети в возрасте от 7 до 12 лет получат возможность отправиться в «экспедицию» по местам, где живут персонажи их любимых сказок. Самые пытливые юные умы смогут поучаствовать и в составлении сказочной карты России, сделав отметки о том, где живут знакомые герои.

Участие бесплатное. Запись на интерактив – в группе «ВКонтакте» .

Спектакль «Кроткая» самарского театра «Город». Начало в 18:00

Эмоциональное путешествие в глубины человеческой души, где любовь и ненависть, свет и тьма, жертвенность и эгоизм сплетаются в захватывающий спектакль по мотивам одноимённой повести Ф.М. Достоевского. Эксперимент с формой и содержанием, где классические мотивы великого русского писателя переплетаются с современным театральным языком и выразительными средствами, призван дать зрителю поразмышлять над вечным вопросом: способен ли человек прощать?

Стоимость билета – 550 руб. Приобрести билеты можно по ссылке (доступна оплата по Пушкинской карте) .

Книжный киоск «Народная библиотека». 11:00 – 17:00

Открытый в Самарской областной универсальной научной библиотеке книжный киоск уже на протяжении пяти лет является местом притяжения самарских библиофилов и букинистов! В рамках «Ночи искусств» для всех любителей литературы здесь будет представлен огромнейший ассортимент классики отечественной литературы, а также изданий, посвящённых разным видам искусства. А совсем рядом будет действовать зона буккроссинга, где каждый сможет обменяться своими книгами с другими читателями.

Торжество искусства в Самарской областной универсальной научной библиотеке продолжится и после завершения основной части программы всероссийской акции 2 ноября. На следующий день, 3 ноября, на сайте СОУНБ будут доступны виртуальные выставки уникальных памятников книжной культуры, оцифрованные аудиозаписи «живых» голосов поэтов и писателей, великих полководцев и композиторов. Любители искусства могут прослушать такие аудиовыставки, как «Два «Ивана Сусанина», «У старого фонографа: Сергей Есенин», «Уроки музлит: ПУШКИН», а также аудиоцикл «Фольклор России: Музыка. Танцы. Эпос». С этими и другими выставками в цифре можно будет ознакомиться и далее в любое время!

2 ноября, ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека», г. Самара, пр. Ленина, д. 14а.