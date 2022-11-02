Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей

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4 ноября, в национальный праздник - День народного единства, Самарский областной художественный музей приглашает всех присоединиться к традиционной «Ночи искусств». В этом году программа ночи, вдохновленная такими традиционными российскими ценностями как ремесленное творчество и поликультурализм, обещает быть не менее насыщенной и разнообразной, одно лишь ее название - «Сотворение» - скажет само за себя!



В ходе насыщенного вечера вы сможете окунуться в аутентичную атмосферу, посетив:



- юбилейную выставку резной скульптуры из дерева Алексея Князева «Сотворение», которая работает последние дни. Автор работает с разными породами дерева, такими как липа, дуб и другие, используя различные изобразительные технические приёмы: сочетание высокого и низкого рельефа, богатство фактуры, «живописность резки», тонировку. Беря за основу природный и городской мотив или предметы, художник воплощает увиденное в натюрмортах и пейзажах. Движение резца в руках скульптора подобно мазку кисти, каждый такой штрих исполнен по форме, повторяя фактуру материала. Виртуозная техника резьбы, необыкновенная пластичность и живописность составляют уникальность работ Алексея Князева;



- выставку «Александр Тышлер. Живопись, графика и работы для театра из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» - символическое воплощение идеи поликультурализма и синтеза искусств. Связь театральной сцены с поэзией вымысла — основной мотив выставки, включающей 51 произведение художника. Экспозиция выстроена по темам, которые волновали Александра Тышлера на протяжении его творческой жизни. Одной из важных была тема театра. Художник оформил более 80 спектаклей в театрах разных городов. Он был сценографом пьес Шекспира, Лопе де Вега, Проспера Мериме, других драматургов. Многие темы в творчестве Тышлера появились под впечатлением от народных театров, балаганов, цирковых представлений;



- экспозицию графики Елены Макеевой: на городских пейзажах перед зрителем предстанут узнаваемые уголки Самары: шпили костела, эркеры деревянных построек, уводящая вглубь арка с атлантами с известного особняка купцов Шихобаловых на улице Венцека. При точной, графической проработке деталей, сохраняется впечатление быстрого рисунка, верно пойманного состояния – пасмурной или теплой осени, солнечного или снежного дня;



- кураторские показы выставок - Алексея Князева «Сотворение»и «Александр Тышлер. Живопись, графика и работы для театра из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина»;



- увлекательные мастер-классы, в ходе которых вы сможете реализовать свои творческие способности и выполнить своими руками уникальные арт-объекты;



- лекцию доктора исторических наук, профессора Самарского университета, Зои Кобозевой «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»: исторический «реквизит» картин и фильмов & как играть в эпоху». Лекция посвящена «синтезу искусств» или «сотворчеству» художников по костюмам, историков искусства, историков моды, режиссёров, художников, музыкантов, поэтов и воспринимающей зрительской аудитории.



Программа Ночи искусств "Сотворение":



19:00 – 20:30 Мастер-класс «Осенний натюрморт» от Анны Сливковой

Участники творческой встречи под чутким руководством мастера напишут с натуры живописный осенний натюрморт.



19:00 - 23:00 Игра «Пазломания» станет приятным сюрпризом и объединит фанатов головоломок и истинных ценителей творчества Б.М.Кустодиева, А.В.Лентулова, М.И.Менькова.



19:00 Лекция «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»:

исторический «реквизит» картин и фильмов & как играть в эпоху. Читает доктор исторических наук, профессор Самарского университета, Зоя Кобозева.



19:15 Выступление группы «Джаз Вояж»



19:30 Кураторский показ выставки «Александр Тышлер. Живопись, графика, работы для театра» из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина от Татьяны Анатольевны Петровой



20:00 Экскурсия «Дом на Дворянской»



20:30 Кураторский показ выставки «СОТВОРЕНИЕ» от автора Алексея Князева и фотографа Олега Давыдова.



21:00 – 22:00 Мастер-класс по монотипии от Любови Егоровой «Сотворение миров». Участники занятия познакомятся с монотипией (уникальной техникой печатания, объединившей в себе качества живописи, эстампа и рисунка) и создадут оригинальные красочные композиции.

Продолжительность мероприятия: с 19 до 23 часов.

Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения!

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