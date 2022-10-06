Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

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Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Об этом объявил в четверг, 6 октября, Нобелевский комитет Шведской академии, пишут "Известия".

Как сказано в решении, автор получила премию за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

Эрно родилась 1 сентября 1940 года. Первый ее роман «Пустые шкафы» был опубликован в 1974 году. Всего она написала больше 20 книг. В них отражены темы взросления, брака, аборта и онкологии.

Фото: Global Look Press/Horst Galuschka/"Известия"