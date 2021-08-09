Я нашел ошибку
Главные новости:
В фильме "Москва слезам не верит", где она  сыграла работницу химчистки Полину,
Не стало заслуженной артистки РСФСР Татьяны Жуковой-Киртбая
В этом году на фестиваль стрит-арта «ФормART» была подана 161 заявка из 14 субъектов Приволжского федерального округа.
Фестиваль стрит-арта «ФормART»: результаты отборочного этапа 
Церемония открытия выставки состоится в Музее имени Алабина 19 августа в 19 часов.
Музей имени Алабина: как проходит подготовка икон Журавлева к экспозиции
Для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории и не зачисленных в другие школы.
В Самарской области стартовала "вторая волна" приема заявлений в первый класс
Свыше 200 000 исследований проведено на новом оборудовании в отделении УЗИ онкологического диспансера.
4  уникальных ультразвуковых сканера используют в отделении УЗИ Самарского онкодиспансера
На сегодняшний день в селе Новые Сосны подготовлено основание под размещение ФАП, ведутся работы по сборке металлокаркаса.
В селе Новые Сосны Клявлинского района  до конца 2021 года будет возведен современный ФАП
Противопоказанием для вакцинации, на сегодняшний день, является возраст до 18 лет.
Армен Бенян рассказал про показания и противопоказания к вакцинации
В котором жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте.
В Самаре разработан информационный ресурс – карта пунктов вакцинации
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.38
EUR 86.44
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Донорскую кровь для больных COVID-19 сдадут 120 работников АО «Авиаагрегат»
Игорь Осинькин: Быстрый гол заставил нас раскрыться
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Не стало заслуженной артистки РСФСР Татьяны Жуковой-Киртбая

9 августа 2021 19:17
45
В фильме "Москва слезам не верит", где она  сыграла работницу химчистки Полину,

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая умерла в понедельник, передает ТАСС.

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", - говорится в сообщении на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре "Содружество актеров Таганки". Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них "Москва слезам не верит", где она  сыграла работницу химчистки Полину, "Отель Элеон", "Воронины", "Братья по обмену" и др. Артистку также запомнили по ролям в ситкомах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня».

 

Фото:   Феликс Крымский/ТАСС

Теги: Жукова-Киртбая умерла

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Причины смерти не сообщаются.
28 июля 2021, 22:01
Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет,
Причины смерти не сообщаются. Здравоохранение
1561
Актриса снялась в 20 телесериалах и шести фильмах.
19 июля 2021, 19:29
 В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд
Актриса снялась в 20 телесериалах и шести фильмах. Культура
925
Ей было 78 лет.
05 июля 2021, 19:21
Умерла известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра
Ей было 78 лет. Культура
1119
В центре внимания
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 августа 2021  13:10
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
288
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2021  09:39
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
359
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом,
8 августа 2021  13:18
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом
811
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
7 августа 2021  11:12
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
1122
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
7 августа 2021  09:09
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
1092
Весь список