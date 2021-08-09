Не стало заслуженной артистки РСФСР Татьяны Жуковой-Киртбая

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Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая умерла в понедельник, передает ТАСС.

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", - говорится в сообщении на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре "Содружество актеров Таганки". Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них "Москва слезам не верит", где она сыграла работницу химчистки Полину, "Отель Элеон", "Воронины", "Братья по обмену" и др. Артистку также запомнили по ролям в ситкомах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня».

Фото: Феликс Крымский/ТАСС