Назван город проведения российского аналога «Евровидения»

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Правительство России выделило бюджет на проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2024 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Назван и город проведения российского аналога международного песенного конкурса «Евровидение» — «Интервидение» пройдет в Санкт-Петербурге.

На организацию мероприятия потратят 600 миллионов рублей. Эти средства будут выделены Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры. Контроль за целевым использованием средств возложили на МИД РФ.

17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что конкурс должен стать ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году, пишет Газета.