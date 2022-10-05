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Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области

5 октября 2022 11:37
66
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области

Во вторник, 4 октября, стало известно, кто занял пост временно исполняющего обязанности министра культуры Самарской области. Ей стала Ирина Калягина. Информация об этом появилось на сайте Минкульта.

Для Ирины Калягиной это не первое подобное назначение. В прошлый раз она занимала должность заместителя министра, когда пост покинул Сергей Филиппов (он ушел работать директором академического театра оперы и балета в сентябре 2019 года), пишет 63.ру.

— Ирина Калягина более 17 лет проработала в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина, пройдя путь от должности лектора до заместителя директора по научной работе. В Министерстве культуры Самарской области она трудится с 2004 года, — рассказали в Минкульте.

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