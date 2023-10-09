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Назначен гендиректор Самарского оперного театра

9 октября 2023 13:59
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Назначен гендиректор Самарского оперного театра

Им стала Макарова Наталия Юрьевна.

Наталия Юрьевна родилась 28 июня 1973 года в г. Тюмень. Окончила в 1990 году Тюменский государственный университет. Специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист». В 1999 году окончила Самарский государственный университет. Специальность: «юриспруденция», квалификация: юрист.  Прошла профессиональную переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров  в 2001 году в Самарской государственной экономической академии.  До 2000 года работала в ряде коммерческих организаций экономистом, главным бухгалтером. 

С 2001 по 2005 год на государственной гражданской службе. Работала в министерстве культуры и молодежной политики Самарской области руководителем финансово-экономического управления. С 2006 по 2008 год  финансовый директор  ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета». В 2008 году перешла на работу в министерство культуры Самарской области руководителем финансово-экономического управления,  где работала  до конца 2018 года.

С 2019 перешла на работу в ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» на должность заведующего постановочным цехом, в  марте 2023 года назначена заместителем генерального директора по производственно-постановочной работе

С 6 октября 2023 года назначена генеральным директором ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича».

 

 

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