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Нарушений закона в сценическом образе и песне певицы Манижи "Русская женщина" нет, сообщили в правоохранительных органах

18 марта 2021 19:26
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Ранее на песню пожаловались общественники, попросили возбудить дело и заблокировать ролик с ее выступлением.

Нарушений закона в сценическом образе и песне певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении" нет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

На песню пожаловались общественники, попросили возбудить дело и заблокировать ролик с ее выступлением. В СК сообщили, что рассмотрят это обращение. "Если в обращении содержатся признаки преступления, тогда оно может быть направлено в следственный орган, и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности", - сказал источник.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности".

Певица Manizha с песней "Русская женщина" (Russian woman) будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года.

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 года посол Доброй воли ООН по делам беженцев. По словам певицы, Russian Woman - это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии

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