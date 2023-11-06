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Отмечается, что медики срочно отвезли 88-летнего Соломина в больницу после того, как актер упал в обморок.
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Народный артист РФ Юрий Соломин госпитализирован в Москве

6 ноября 2023 14:37
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Отмечается, что медики срочно отвезли 88-летнего Соломина в больницу после того, как актер упал в обморок.

Народного артиста России Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил 6 ноября источник «Известий».

Отмечается, что медики срочно отвезли 88-летнего Соломина в больницу после того, как актер упал в обморок.

Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Государственного академического Малого театра России, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительство» (1969), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Дерсу Узала» (1975), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

 

Фото:  pxhere.com

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