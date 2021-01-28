Народные инструменты звучат в «Жигулевской долине»

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27 января в ресторации технопарка «Жигулевская долина» состоялся очередной мини-концерт «Культурная среда» в рамках культурно-музыкальной акции «Культурный код инноватики», организованной по инициативе музыкальной школы №4 им. В.М. Свердлова.

Встреча была посвящена народным инструментам – домре и балалайке. Зрителям поведали об истории возникновения этих инструментов, а лауреаты множества международных конкурсов – ученики и преподаватели музыкальной школы №4 показали, как виртуозно можно играть на трех струнах.

Домра и балалайка –две различные модификации одного вида древнего струнно-щипкового инструмента. Балалайку часто в простонародье называют «душа русского народа». Ее простота трогает миллионы сердец. А домру в далеком прошлом делали из разрезанной пополам и вычищенной тыквы, но при этом ей доступны композиции различной технической сложности и любой стилистической направленности — это и оригинальные произведения, и переложения сочинений классических композиторов. Виртуозная арпеджированная и пассажная техника, сложные ритмические фигурации, разнообразные штрихи, игра интервалами и аккордами – все это технические приемы, которыми владеют исполнители.

Очередной мини-концерт «Культурная среда» состоится в ресторации «Жигулевской долины» в следующую среду – 3 февраля в 12:30. Вход свободный.

Мероприятия проходят в рамках проекта технопарка «Жигулевская долина» и АНО «Деловая Волга» «Благотворительная экосистема».