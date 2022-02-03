Народного артиста РФ Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище

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Народного артиста РФ сценариста и режиссера Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов.

Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет, церемония прощания состоялась в Центральном Доме кинематографистов, проводить его пришли близкие, друзья и коллеги, среди которых глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, заслуженный артист РФ Борис Галкин, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, драматург Аркадий Инин, народный художник РФ Никас Сафронов и другие. Как уточнили в союзе, сценариста и режиссера похоронили на Троекуровском кладбище.

За годы творчества по сценариям Мережко было создано свыше 70 картин, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), "Трясина" (1978), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986). Он также выступил автором сценариев ряда анимационных картин. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другие. Кроме того, Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.

Мережко много лет был секретарем Союза кинематографистов России и Москвы, а также председателем правления Дома кино.