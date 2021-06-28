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Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу

28 июня 2021 23:16
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Актриса сдала тест на коронавирус и теперь ожидает его результатов.

Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу, передают "Известия".

Актриса сдала тест на коронавирус и теперь ожидает его результатов.

Подробности состояния артистки не сообщаются.

Вера Алентова — советская и российская актриса известна по роли Катерины в фильме «Москва слезам не верит», также она снималась в фильмах «Ширли-мырли», «Зависть богов» и др.

Ранее, 26 июня, стало известно о госпитализации с коронавирусом мужа Алентовой режиссера Владимира Меньшова.

Отмечалось, что его заболевание протекает  в легкой форме.

 

Фото: rbc.ru

Теги: Вера Алентова попала в больницу

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