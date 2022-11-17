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Народная артистка России Лариса Долина проведет мастер-класс в Самарском институте культуры

17 ноября 2022 12:59
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Народная артистка России Лариса Долина проведет мастер-класс в Самарском институте культуры

С 18 по 22 ноября Музыкальная академия Ларисы Долиной на базе Самарского государственного института культуры проведет обучающий интенсив, который завершится гала-концертом с участием народной артистки России Ларисы Долиной и лучших студентов самарской группы Академии. Концерт станет первым публичным творческим продуктом, подготовленным студентами совместно с преподавателями СГИК и наставниками Академии из Москвы.

Обучающий интенсив Музыкальной академии Ларисы Долиной на базе СГИК состоит из трех блоков. Два блока посвящены работе с вокалистами и инструменталистами самарской группы Музыкальной академии, а третий —  предназначен для музыкальных педагогов из регионов РФ.

Педагоги посетят мастер-классы, посвященные вокальным техникам, особенностям работы с аккомпаниатором и оркестром, психологическим аспектам становления артиста, запланированы индивидуальные консультации с наставниками Музыкальной академии и неформальное общение педагогов между собой. Среди участников интенсива преподаватели  из Самары, Пензы, Челябинска, Чебоксар, Приморского края и других регионов страны. Участие музыкальных педагогов, прошедших предварительный отбор бесплатное.

«Нам важно собрать на одной площадке преподавателей из разных городов РФ, чтобы не только передать им знания и опыт, как продуктивнее работать с начинающими артистами, но поддержать связи внутри педагогического сообщества, общие ценности и стандарты», – подчеркнула народная артистка России, президент Музыкальной академии Лариса Долина.

Во вторник, 22 ноября, пройдет открытый мастер-класс народной артистки РФ Ларисы Долиной. Вечером того же дня состоится Гала-концерт.  В программе: самые яркие и известные композиции Майкла Джексона, Стиви Уандера,
 The Beatles, джазовые стандарты в оригинальных аранжировках.

На концерте выступят наставники Музыкальной академии Этери Бериашвили, Маргарита Позоян, хор «Феерия» и коллектив Jazz life orchestra Самарского государственного института культуры. Дирижировать оркестром будет преподаватель Музыкальной академии, знаменитый российский тромбонист Сергей Долженков. Поддержать начинающих артистов на сцену выйдут также преподаватели СГИК.

Подготовка к концерту велась с сентября: с хором «Феерия» работала  наставник Музыкальной академии, певица Этери Бериашвили, с  джаз-бэндом своими знаниями и опытом делился наставник Музыкальной академии, тромбонист Сергей Долженков, подготовку музыкальных номеров курировала наставник Музыкальной академии, певица Юлия Шегай. Программу концерта составила народная артистка России  Лариса Долина.

Часть программы, включая мастер-класс народной артистки России Ларисы Долиной 22 ноября,  открыта для всех слушателей и журналистов.

Образовательный интенсив пройдет в МКТК «Дирижабль» (г. Самара, ул. Куйбышева, 104). Расписание открытых мастер-классов:  https://muscult.ru/events/samgu-november-2022#!/tab/504412602-4.

Напомним, что Самарский институт культуры стал первым «пилотом», с которым Музыкальная академия Ларисы Долиной подписала соглашение о сотрудничестве в мае 2022 года.

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