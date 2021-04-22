Награждение лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» покажут в прямом эфире федерального канала

92

23 апреля в Государственном национальном театре Удмуртской Республики (г.Ижевск) пройдёт торжественное награждение лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье», в котором примет участие самарская делегация.

В ходе мероприятия полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов Фестиваля.

Напомним, спектакль «Шинель» Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» (МБУ ЦВО «Крылатый» г.о. Самара) по решению экспертного жюри Приволжского федерального округа занял 1 место в номинации «Лучший детский спектакль». Его режиссеру Виктору Михайлову присвоена победа в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Трансляцию торжественной церемонии в прямом эфире можно будет посмотреть в 10.00 (мск) на федеральном портале Культура.рф (https://www.culture.ru/live/broadcast/1443см3/ceremoniya-nagrazhdeniya-pobeditelei-okruzhnogo-festivalya-teatralnoe-privolzhe).

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион отличают давно сложившиеся культурные традиции и активная творческая деятельность, поэтому мы по праву гордимся своими театральными коллективами, чье творчество несколько лет подряд приносит губернии почетные призовые места окружного фестиваля «Театральное Приволжье».