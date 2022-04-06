Начинается прием заявок на региональный этап общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

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Агентство социокультурных технологий начинает прием заявок на региональный этап общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

Для кого: для талантливых учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет включительно на момент проведения конкурса, тех, кто достиг высоких творческих результатов и обучаются по предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам в детских школах искусств, вузах, художественных лицеях.

Организатор: Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, и вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте училища.

В номинациях конкурса участники обязательно найдут ту, в какой захотят попробовать свои силы!

Важно: до 18 апреля внимательно прочитать положение о конкурсе, заполнить заявку и прислать по электронной почте artmetod@mail.ru ГБУК ( Агентство социокультурных технологий, отдел художественного образования), сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО