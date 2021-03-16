На второй встрече цикла «Кино/космос» расскажут о творчестве Роберта Олтмена и спорном фильме «Обратный отсчет»

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Кинолекторий «Кино/Космос» посвящен рассказам о фильмах, ставших культовыми в истории фантастического жанра. Тематика всех лент связана с попытками освоения человеком космического пространства в разных аспектах: космос как зеркало человеческой психики; космос и проблемы экологии; космос и политические конфликты земли и др.

Ярчайший представитель «Нового Голливуда» Роберт Олтмен отличался не только предельной бескомпромиссностью и нелюбовью к продюсерам крупных киностудий, но и особой интонацией своих самых известных фильмов 60-70-х годов. На фоне Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Кополлы, Сэма Пекинпа, тяготеющих к масштабным постановкам и радикальным жестам, работы Олтмена отличало внимание к «тихому конфликту».

Будь то меланхоличный (нео)нуар «Долгое прощание» (1973), мистический триллер об уединившихся супругах в «Видениях» (1972) или трагикомедия об игроках-неудачниках в «Калифорнийском покере» (1974) – всякий раз Олтмен извлекал болезненный эффект из обыденной ситуации со слегка приглушенными красками. Его же дебютная работа в эру «Нового Голливуда» (в 50-е он успел снять один фильм, не снискавший успеха) «Обратный отсчет» оказалась пробным шагом в этом направлении: громкая история о первой высадке на Луне и «космических войнах» времен Холодной войны стала для Олтмена лишь поводом разыграть яркий конфликт мужских характеров.

На второй встрече цикла «Кино/космос» речь пойдет о творчестве Роберта Олтмена и позабытом спорном фильме «Обратный отсчет», в котором рамки жанра «научной фантастики» оказались непредсказуемо смещены.

Лекцию читает Олег Горяинов — киновед, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Лекция идёт примерно полчаса. После лекции смотрим фильм «Обратный отсчет» (реж. Роберт Олтмен).

Стоимость - 200 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Подробно узнать о лекциях можно по телефонам музея: 332-05-16, 332-05-17.

Билеты можно приобрести в кассе музея (ул. Фрунзе, д. 120) и перед началом лекции в библиотеке (ул. Куйбышева, д. 95), передает пресс-служба музея.