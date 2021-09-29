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На встрече со студентами Татьяна Мрдуляш рассказала о проекте “Пушкинская карта”  

29 сентября 2021 14:37
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“Пушкинская карта” позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.

Во вторник, 28 сентября, студенты Самарского университета им. Королёва узнали о проекте “Пушкинская карта” из первых уст. На встречу со студентами прибыли министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, а также заместитель директора Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина Владислав Лихачев и заместитель директора Самарского театра юного зрителя “СамАрт” Юлия Бизяева.

«Пушкинская карта — это замечательный федеральный проект, который был инициирован президентом во время прямой линии с населением. В Самарской области уже 14 учреждений участвуют в этой программе и еще 7 присоединятся в ближайшее время. Все крупные города включились в эту работу — Самара, Тольятти, Сызрань, в ближайшее время мы будем рады приветствовать Кинель в этом «клубе» участников «Пушкинской карты» — рассказала министр культуры региона.

Федеральный проект “Пушкинская карта” позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. Средства на карту начисляются государством. В 2021 году на каждую карту будет начислено 3 тыс. рублей, а с 1 января 2022 года ее номинал составит 5 тыс. рублей.

«Вы в том возрасте, когда стоит открывать новые горизонты, — обратилась к студентам Татьяна Мрдуляш. — Надеюсь, что все молодые люди воспользуются этой картой и придут в наши концертные залы и музеи».

В Самарской области почти 30% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет уже зарегистрировали Пушкинскую карту.

В ходе встречи между студентами были разыграны билеты на спектакль “Орфей и Эвридика” и на выставку «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева». 

 

Фото:    минкульт СО

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