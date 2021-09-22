На сцене тольяттинского Молодежного драмтеатра стартовал очередной этап федерального проекта «Большие гастроли»

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В Тольятти на сцене Молодежного драматического театра стартовал очередной этап федерального проекта «Большие гастроли»: 22 сентября был показан спектакль «Обыкновенная история» нижегородского Театра «Вера».

В 1976 режиссер Вера Горшкова создала Театральную Студию Будущего. Название оказалось пророческим. Любительская студия дала рождение новому камерному театру для детей и молодежи в Нижнем Новгороде. В 1991 театр получил профессиональный статус. Художественный руководитель театра – Заслуженный работник культуры России Вера Александровна Горшкова.

Гастроли организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене Молодежного драматического театра пройдут показы спектаклей: «Обыкновенная история», «Домик для царя зверей», «Бармалей-Бармалей-Бармалеище», «Майя и К», «Понедельник после чуда», «Денискины рассказы».

Фото: администрация Тольятти