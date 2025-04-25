На сцене Шостакович Опера Балет в Самаре начались гастроли Большого театра России

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23 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича при поддержке Росконцерта (мероприятие «Большие гастроли», направление «Ведущие театры») и Правительства Самарской области состоялось начало масштабных гастролей оперы, балета и оркестра Большого театра России.

Гастроли – дань общей истории и многолетнего творческого союза Большого театра и самарской сцены и приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в приветственном адресе отметил, что Самарская в годы войны сыграла значимую роль в судьбе страны, став надежным пристанищем не только для людей, но и для стратегически значимых предприятий, учреждений. «Именно те непростые, но героические времена объединили Большой театр и самарскую сцену. Творчество этого союза стало воодушевляющим для нашего народа, оно придавало сил, помогало в борьбе за мир и свободу родной страны. Важно, что спустя десятилетия мы продолжаем следовать заложенным творческим традициям, предоставляя возможность каждому погрузиться в воспоминания о доблестном прошлом, прикоснуться к великому культурному наследию России», - подчеркнул губернатор.

«Сегодня мы принимаем на самарской сцене Большой театр, один из главных театров нашей страны. Именно здесь, в Куйбышеве, находился Большой в годы войны. Это дань уважения нашему городу от творческого коллектива театра. Я благодарю всех, кто помог организовать эти гастроли – Министерство культуры Российской Федерации, Росконцерт, Большой театр и лично маэстро Валерия Гергиева. Это событие станет не только подарком для любителей искусства, но и важной вехой в культурной жизни нашего города, оно будет способствовать укреплению культурных связей, особенно в контексте празднования важной для всех даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Программа гастролей стартовала Гала-концертом оперы Большого театра. На сцене Шостакович опера балет выступили выдающиеся солисты: лауреат международного конкурса Анна Нечаева, лауреат международных конкурсов Ольга Селивёрстова, заслуженная артистка России Агунда Кулаева, заслуженный артист России Олег Долгов, лауреат международного конкурса Александр Краснов.

В исполнении звездного десанта прозвучали шедевры мировой оперной классики, которые подарили зрителям незабываемые музыкальные впечатления: «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, арии из опер Гуно, Чапи, Пуччини, Бизе, а также неаполитанские песни и известные произведения советских композиторов.

За дирижерским пультом в этот вечер стоял лауреат международных конкурсов Алексей Богорад, историю семьи которого с самарским театром навсегда связали события тех лет, когда Большой театр был в эвакуации в Куйбышеве.

«Для меня самарский театр – это место, где когда-то выступал коллектив Большого театра, которому я посвятил свою жизнь. Моя бабушка, будучи артисткой балета, ехала в одном эвакуационном поезде с Дмитрием Шостаковичем. Она рассказывала, как на одной из станций композитор потерял портфель с партитурой – рукописью Седьмой симфонии. В тот момент он был в отчаянии. Впоследствии рукопись нашлась, а дописывать произведение он продолжил уже в Самаре. Эта история наполняет сегодняшний вечер новыми смыслами», – рассказал Алексей Богорад.

Вечер был ознаменован еще одним важным событием. В Колонном зале театра открылась эксклюзивная выставка из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки и архивов нашего театра «Большой в Куйбышеве», которую уже оценили зрители гала-концерта, и смогут увидеть посетители следующих гастрольных мероприятий.

На выставке представлены редчайшие афиши из уникальной коллекции Самарской областной библиотеки, отражающие насыщенную театральную жизнь Большого театра в Куйбышеве, театральные костюмы из спектаклей Шостакович опера балет, идущих в те годы на сцене театра, архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.

«На выставке представлено 14 подлинных афиш Большого театра. Всего в фонде областной библиотеки хранится 150 афиш времени эвакуации Большого театра в Куйбышев. Афиши попадали в библиотеку, как обязательный экземпляр. В фонде отдела редких книг библиотеки сохранилась единственная в своем роде афиша премьерного исполнения 7 симфонии Дмитрия Шостаковича 5 марта 1942 года», - Ирина Петровская, заведующий центра изучения книжной культуры отдела редких книг СОУНБ.

Далее в рамках гастролей оперы, балета и оркестра Большого театра России 25 и 26 апреля будет показан балет Хермана Северина Левенскольда «Сильфида». Ведущие партии: ведущая солистка Арина Денисова, премьер Дмитрий Смилевски, солистка, заслуженная артистка России Анастасия Винокур, солистка Анастасия Крутелёва, артист Макар Михалкин, артистка Алевтина Рудина, артистка Элизабетта Налин, артист Максим Иванов, артист Павел Смирнов. Дирижер – Алексей Богорад.

Фото Александр Крылов