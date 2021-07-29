На самарском ЖД-вокзале разместили выставку "Монеты славы"

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В дни проведения летних олимпийских игр в Токио в здании железнодорожного вокзала Самары размещена фотовыставка памятных монет Банка России «Монеты славы», посвященная достижениям российских спортсменов.

Тема спорта – одна из основных при создании памятных монет Банка России: за последние десятилетия их было выпущено около 200. Фотовыставка дает возможность увидеть наиболее редкие из них, рассмотреть все детали.

В экспозиции «Монеты славы» представлены изображения 12 памятных монет, каждая из которых раскрывает красоту, многогранность и величие российского спорта. Жители региона и гости областного центра смогут полюбоваться монетами, посвященными зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, Чемпионату мира по футболу 2018 года, Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани, выдающимся российским спортсменам, прославившим страну.

В здании железнодорожного вокзала фотовыставка будет находиться до конца августа.