127

На поддержку культуры в условиях санкций выделено дополнительно 1 млрд рублей. Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко: "это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которая тоже стала объектом санкционного давления". Кроме того, как сказал Кириенко, не надо судить о деятелях культуры по нескольким представителям, сделавшим выбор не в пользу своей страны. Подавляющее большинство деятелей культуры патриотично настроены, поддерживают Президента и армию, продолжают работать. Мало того, многие из них рвутся на передовую, чтобы поддержать творчеством наших солдат и офицеров, но министерство обороны бережно к ним относится и не позволяет рисковать.