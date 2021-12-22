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На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов

22 декабря 2021 14:33
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На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов

Площадь Куйбышева продолжают готовить к предстоящим праздникам. В этом году, как и в предыдущем, в связи с эпидемиологической ситуацией новогодние массовые мероприятия проводить не планируется. Вместе с тем, на улицах и общественных пространствах создается праздничная атмосфера, чтобы каждый горожанин и гость города почувствовали это волшебное время. 

Новогодний комплекс, который возводится на площади Куйбышева, позволит создать условия для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе, без проведения оффлайн программ.

Центральная часть площади превратится в «Сказочный лес». Здесь среди сосен и елок разместятся инсталляции и арт-объекты, созданные по мотивам любимых сказок. Это Снеговик-почтовик, медвежонок Умка, Щелкунчик и Мышиный король, ученый кот с белкой-затейницей и другие волшебные персонажи. На площади появятся царство Снежной королевы, избушка Бабы Яги, терем Деда Мороза, а в центре «Сказочного леса» вырастет городок ледовых скульптур. В настоящее время над его созданием работает команда специалистов. 

Персонажи для ледового городка выбраны не случайно. Это любимые и знакомые многим герои «Союзмультфильма». В этом году легендарная студия отмечает юбилей – 85 лет. Ледовый городок состоит из 14 композиций. Каждая из инсталляций будет эффектно подсвечена, что позволит делать красивые фотографии в любое время суток. 

Мастера трудятся над созданием ледовых скульптур с начала декабря. На сегодняшний день специалисты завершили большую часть работ.

«Скульптуры состоят из ледовых блоков, которые склеиваются между собой, в дальнейшем различными инструментами мы придаем им нужную форму. В среднем на одну фигуру уходит 2-3 дня, - рассказал скульптор Сергей Назаров. 

Уже совсем скоро самарцы и гости города смогут увидеть персонажей из мультфильмов «Жил был пес», «Шайбу! Шайбу!», «Падал прошлогодний снег», «Ну, погоди!», «Простоквашино» и других сказочных героев.

Помимо «Сказочного леса» на площади будет работать деревянная горка, зальют два катка. Для маленьких ребят появится специальный детский каток. У ледовых площадок будут организованы пункты проката коньков, заработают точки питания и продажи сувенирной продукции.

Все локации будут доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции. 

 

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