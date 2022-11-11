«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»

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В пятницу, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению «Культура». Участие в нем приняли представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства. Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.

Глава региона отметил, что в начале текущего года, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России, участники комиссии уделили особое внимание роли нематериального культурного наследия в сохранении исторической памяти, формировании «духовных скреп», противодействии попыткам фальсификации истории.

«Недавно на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Президент нашей страны, наш Лидер Владимир Владимирович Путин отметил, что сегодня мы работаем над решением очень сложных масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России. Время действительно крайне непростое, время, когда мы наряду с фронтом реальным вынуждены постоянно вести борьбу на фронте информационном, культурном, – заявил Дмитрий Азаров. – Давление на нашу страну здесь оказывается, как вы знаете, колоссальное, и наша с вами обязанность – быть на первой линии обороны, эффективно и слаженно бороться с теми потоками грязи, которые льет на нашу страну, на нашу великую историю, многонациональную культуру машина западной пропаганды».

Губернатор подчеркнул, что возрождение сильной и независимой России невозможно без сохранения исторической памяти нашего народа. «Знание своих корней, своего прошлого и формируют настоящего патриота, связывает человека с прошлым и будущим, рождает чувство ответственности перед обществом, побуждает его без колебаний встать на защиту интересов своей страны, всего, что нам дорого и свято», – сказал Дмитрий Азаров.

Помощник Президента России Игорь Левитин отметил, что Глава государства не раз отмечал важность сохранения традиций, объектов культурного наследия. «Это формирует духовные ценности нашего народа, – подчеркнул он. – Особенно важно привлечение волонтерских общественных организаций к этой теме. В настоящее время волонтерство органично вошло в жизнь общества, и любое государственное событие в стране теперь не проходит без привлечения волонтеров».

Игорь Левитин в своем выступлении подчеркнул, что все предложения, озвученные во время обсуждения, будут направлены в Правительство России, а также станут основой для подготовки Президиума Госсовета по направлению «Культура».

Губернатор Самарской области напомнил о высказывании Президента 27 октября во время Валдайской дискуссии. Глава государства отметил, что развитие общества «должно идти именно в диалоге цивилизаций, с опорой на духовно-нравственные ценности. И чрезвычайно важен общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее». Таким фундаментом сегодня выступает культурное наследие.

«Тема материального культурного наследия очень многогранна, она включает в себя и законодательные инициативы, и социально-просветительские аспекты, и экономическую составляющую. Но, учитывая сегодняшние реалии, когда наша страна выполняет свою историческую миссию по уничтожению нацизма, предлагаю уделить особое внимание роли материального культурного, исторического наследия в патриотическом гражданском воспитании граждан нашей страны, укреплении традиционных ценностей», – обратился к участникам заседания комиссии Дмитрий Азаров.

Важность этого направления подтверждает подписанный в среду Указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Коллеги, это прямое поручение к работе в первую очередь нашей комиссии. Традиционные ценности рассматриваются в документе как нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению, и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности. К их числу отнесены, в том числе патриотизм, гражданственность, историческая память, преемственность поколений, это те вопросы, к которым наша комиссия в своей работе обращается на постоянной основе», – отметил глава региона.

Дмитрий Азаров предложил участникам заседания предметно рассмотреть значимость сохранения и использования культурного наследия, прежде всего, как источника и свидетеля исторической правды, а также инструменты противодействия попыткам фальсификации истории, обеспечивающие преемственность исторических смыслов, формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заместитель Министра культуры России Надежда Преподобная добавила, что сегодня культура является национальным приоритетом и признана важнейшим фактором роста качества жизни граждан. «Она является гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности государства. Одна из важных наших задач общих – это укрепление статуса России как великой культурной державы, а также обеспечение свободного доступа к культурным ценностям для всех граждан», – подчеркнула она.

Надежда Преподобная убеждена, что культура тесно переплетается с судьбой народа и государства. А происходящие в стране и мире события оказывают прямое влияние на творчество деятелей искусства, писателей, артистов, музыкантов, художников, на жизнь обычных граждан.

«На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и, в том числе, в сфере культуры. Безусловно, мы справимся со всеми существующими вызовами. У нашей страны чрезвычайно богатое историко-культурное наследие, мощные духовные традиции, и это наша с вами надежная опора, – подчеркнула заместитель Министра. – Попытки отменить российскую культуру, стремление дискредитировать каким-то образом моральные основы общества только вызывают обратную реакцию – укрепляется наше самосознание, повышается культурный суверенитет страны с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Надежда Преподобная добавила, что подписанный Президентом страны Указ – это «своеобразный щит перед внешней культурной экспансией». Поэтому бережное сохранение и популяризация культурного достояния, особенно среди подрастающего поколения, является важнейшим направлением работы.

В эту деятельность активно включились «Волонтеры культуры». Заместитель Министра культуры страны добавила, что таким образом добровольцы, молодежь получают возможность еще глубже изучить богатейшее культурное наследие страны и укрепить чувство любви к своей Родине.

«Огромное спасибо всем неравнодушным гражданам и организациям, которые участвуют в организации, сохранении и восстановлении нашего бесценного культурного достояния. Хочу поблагодарить все регионы за профессионализм, преданность нашему общему делу и совместную работу», – обратилась Надежда Преподобная к участникам заседания.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что охрана объектов культурного наследия – одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня. «Культурное наследие составляет часть нашей многонациональной культуры, является носителем информации о жизни, социальных отношениях, традициях и ценностях, сохраняет и передает эту информацию, являясь связующей нитью между поколениями, – подчеркнул он. – Культурное наследие народов России является основой духовного единства и патриотического воспитания молодежи».

Работа по выявлению объектов, представляющих культурную и историческую ценность, во всех регионах идет на постоянной основе. Статус исторических поселений получают города и села. Сергей Морозов представил опыт Нижегородской области и обозначил ряд вопросов, которые требуют особого внимания. В частности, по его мнению, необходимо за счет Фонда капитального ремонта приводить в порядок культурные объекты, которые относятся к многоквартирным жилым домам, формируя отдельную программу. Кроме того, заместитель губернатора отметил значимость развития исторических поселений, необходимость решения вопроса правового регулирования исторически ценных градоформирующих объектов. Особое внимание, по его мнению, нужно уделить порядку проведения историко-культурной экспертизы, а также устранению пробелов в законодательстве об объектах культурного наследия.

Дмитрий Азаров предложил доработать предложения, чтобы включить их в итоговый протокол заседания. «Рассчитываю, что к этим предложениям мы внимательно отнесемся и будем способствовать принятию законодательных решений, других нормативных актов, потому что тема всеобъемлющая», – обратился председатель комиссии Госсовета.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов предложил совместно с Министерством культуры России разработать механизмы субсидирования регионов, где сосредоточено наибольшее количество объектов культурного наследия. Кроме того, необходимо преодолевать избыточные административные барьеры в сфере охраны культурного наследия. «Нам надо на это обратить самое серьезное внимание, чтобы устранить существующие барьеры, в том числе, препятствующих притоку частных инвестиций», – подчеркнул он.

Артем Демидов обратил внимание представителей регионов страны на программу по консервации объектов культурного наследия. По его мнению, она спасет множество ценных исторических объектов, что позволит им без потерь дождаться реставрации.

Также необходимо больше вовлекать людей, бизнес в процесс сохранения и восстановления объектов культурного наследия: «Наша главная задача – консолидация всех сил: власти, бизнеса, общества по вопросам сохранения объектов особенно в этот исторический период». В качестве примера он привел опыт Самары, где благодаря активности общественников, при поддержке Дмитрия Азарова, выделению средств из областного бюджета, привлечению президентского гранта, идет восстановление дома купца Маштакова. Там будет создано новое современное арт-пространство для творческих и креативных жителей региона.

Возвращаясь к теме исторической памяти, губернатор Дмитрий Азаров напомнил слова Президента, который сказал: «мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни». Поэтому особое внимание в регионах страны требуется уделить сохранению памятников воинской славы.

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области Алексей Чернявский отметил, что воспитание патриотизма, любви к Родине и уважения к истории страны неотделимо связано с сохранением исторических памятников – подлинных свидетельств событий и героического прошлого нашего народа.

Правительством Белгородской области в рамках специальной программы ведется работа по восстановлению воинских захоронений. Алексей Чернявский выступил с предложением о ее продлении до конца 2029 года. Он также обозначил необходимость рассмотреть возможность включения в данную программу капитального ремонта крупных воинских мемориалов, не содержащих захоронений.

«Предлагаем рассмотреть на федеральном уровне подготовку и утверждение упрощенного порядка проведения отдельных видов работ по содержанию объектов культурного наследия, увековечивающих память погибших при защите Отечества, сооруженных в 1940-1990 годы. Данный порядок будет предусматривать проведение работ без получения разрешительной документации, чтобы работы могли осуществляться силами хозяйствующих субъектов с согласия собственника объекта, – предложил Алексей Чернявский. – Снятие подобных административных барьеров позволит активнее вовлекать волонтеров в процесс сохранения памятников воинской славы. Сегодня, в дни, когда на соседних с Белгородской областью территориях проходит Специальная военная операция по искоренению нацисткой идеологии, когда у общества чрезвычайно обострены чувства долга, справедливости и единства, памятники воинской славы становятся символом мужества, отваги и воинской доблести тех, кто встал на защиту интересов своего народа».

Во время обсуждения вопроса сохранения памятников воинской славы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что он имеет исключительную важность в патриотическом воспитании молодежи, сохранении культурного кода народа. Особенно сейчас, когда во многих прозападных странах уничтожаются монументы, посвященные, в том числе, героям, солдатам Великой Отечественной войны.

«Казалось бы, зачем воевать с прошлым, с героями, отлитыми в бронзе, высеченными в камне? Но идеологи западного мира понимают, зачем это нужно: чтобы уничтожить саму память о вкладе России в мировую историю, в историю и культуру того или иного государства. К сожалению, вандализм сегодня становится маркером европейских государств, не говоря уже о современной территории Украины. Разрушены многочисленные памятники советским солдатам-борцам с фашизмом и военачальникам: уничтожен бюст маршала Жукова в Харькове, еще в 2020 году снесен памятник маршалу Коневу в Праге, в Тернополе разрушен памятник советскому летчику, во Львовской области уничтожен монумент воину-освободителю, в Ровенской области снесена скульптура советского разведчика. В Киеве демонтирован бюст Александра Суворова – полководца, стяжавшего славу два с половиной века назад. Вандализму подвергся даже 120-летний мемориал Суворова в Швейцарских Альпах, выполненный по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского. Уничтожен ансамбль освободителям Риги со стеллой и скульптурой Родины-матери, обладавший не только мемориальной, но и художественной ценностью. Над монументом трудились народный художник Латвийской ССР Лев Буковский, латвийский скульптор Айварс Гулбис, рижский художник-архитектор Александр Бугаев. Сегодня их потомки растаптывают труд предков. Память не только воителей прошлого попирается современными варварами. В Ужгороде, Тернополе, Мукачево снесены скульптуры Александра Пушкина – поэта, чье творчество является поистине мировым достоянием. Скорбный список, к сожалению, можно продолжать… У нас, должен отметить, этого не происходит. Мы сохраняем памятные знаки, мемориалы и иные формы увековечения тех или иных исторических событий, которые в разное время на нашей земле оставили представители и других государств», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области подчеркнул, что наш общий долг состоит в том, чтобы сохранить историю, как, например, это было сделано в Донбассе, на мемориальном комплексе Саур-Могила. Летом завершились грандиозные работы по восстановлению памятника, фактически разрушенного в 2014 году.

«Наша задача – сделать все возможное для сохранения исторических памятников на исконно русской земле. Это – наша история, наша гордость, наша память. И мы никогда не согласимся с варварскими методами современных так называемых цивилизованных европейских государств, которые на самом деле превращаются в варварские. Равным образом, неприемлема для нас и политика двойных стандартов», – заявил Дмитрий Азаров.

Руководитель проекта «Россия здесь» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», основатель некоммерческой организации по поддержке творческих инициатив «Арт-Формула» Любовь Солдаткина добавила, что осквернение и уничтожение памятников – это неприемлемое и недопустимое кощунство. Особенно горько, что в этом варварском процессе участвует молодежь.

«В прошлом году был запущен конкурс «Без срока давности. Минута молчания». Цель, которая стояла перед нами – восстановить и передать людям информацию о зверствах фашистов над мирным населением нашей страны в годы Великой Отечественной войны», – рассказала Любовь Солдаткина. Этот конкурс стал частью большого проекта «Без срока давности», миссия которого – формировать неприятие геноцида мирных граждан, нацизма как такового.

Конкурс состоит из трех этапов: на первом проводится межвузовский отбор, затем оргкомитет конкурса отберет 100 лучших проектов и уже 9 мая в музее Победы в Москве откроется выставка сотен лучших проектов. Любовь Солдаткина предложила поддержать этот конкурс и помочь воплотить лучшие небольшие проекты в жизнь, тем самым предоставить больше возможностей талантливой, творческой молодежи с патриотическими убеждениями.

«Народный фронт» является инициатором большого количества важных, объединяющих проектов. И сегодня представлен один из них. Этот проект требует поддержки во всех регионах нашей страны», – отметил Губернатор, поблагодарив активистов общественного движения и всех фронтовиков за замечательные проекты, объединяющие страну.

Министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова представила уникальный опыт реализации региональной программы по музеефикации памятников археологии и создания целой сети музеев под открытым небом. И в эту работу вовлечены «Волонтеры культуры».

«Волонтерам удалось донести осознание необходимости сохранения наследия, и сделать это через инструменты, которые сегодня актуальны для молодежи: запрос на участие в волонтерских событиях и активное пользование онлайн пространства», – отметила она и добавила, что эта деятельность способствует развитию туризма.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сохранение культурно-исторического наследия и его рациональное использование напрямую влияет на выполнение его исторической и воспитательной функции. «Объекты культурного наследия могут и должны стать центрами притяжения жителей и гостей регионов. Наша страна представляет собой уникальное историко-культурное пространство, наследие которого составляет значительную и весомую часть наследия народов мира. И решение задач по укреплению многонациональной общности, сохранению дружбы и согласия народов через призму культурного наследия также приобретает сегодня особое значение», – подчеркнул руководитель комиссии Госсовета.

Ярким примером тому является масштабный Всероссийский культурно-туристический проект «Многоликая Россия». О нем рассказала директор Российского этнографического музея Юлия Купина. По ее словам, он будет запущен Министерством культуры России уже в следующем году в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

«Региональная специфика позволяет комбинировать этническую тематику с другими направлениями: экология и природопользование, приключенческий и спортивный туризм, гастрономический и оздоровительный туризм, культурный и интеллектуальный туризм, паломничество. Ключевыми объектами показа являются музеи, прежде всего муниципальные и краеведческие, их этнографические экспозиции и культурно-просветительские программы. Именно эти объекты играют важную роль в сохранении наследия народов России, обеспечении гуманитарного развития и активно выстраивают схемы сотрудничества с туристической отраслью», – подчеркнула Юлия Купина.

О роли добровольчества в сфере культуры в современных условиях в ходе заседания высказалась руководитель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры» Дарья Жукова. За три с половиной года с момента образования общественной организации создана инфраструктура, образовательная база, сложилось сообщество людей, которые не только влюблены в культуру, но и готовы ей помогать. В этом году «Волонтеры культуры» наряду с уже существующими направлениями работы планируют развивать работу с детьми, оказывать помощь в развитии старинных ремесел, а также поддержку изысканий в области археологии и генеалогии.

С началом специальной военной операции «Волонтеры культуры» активно включились в оказание помощи временным переселенцам, а также семьям военнослужащих в рамках акции «Мы вместе». Сейчас ребята по всей стране готовятся к Новому году, чтобы порадовать детей, которым сегодня особенно необходима поддержка.

«Благодарю вас за то, что вы учли аспект особого периода. На мой взгляд, ни одно мероприятие, событие не имеет смысла, если оно не работает на нашу победу. Если мы не затрагиваем тему патриотизма, создания экономических, информационных основ защиты интересов нашего государства и поддержки нашей армии», – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Говоря о поддержке добровольческих проектов в сфере культуры, исполняющий обязанности министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, отметил, что необходимо поддерживать создание новых добровольческих центров на базе учреждений культуры, популяризировать волонтерство среди граждан разных возрастных категорий. Он вышел с предложением о создании единой системы нематериального поощрения волонтеров культуры. Такой проект уже начнет реализовываться в регионе в следующем году. «В целях создания единой системы нематериального поощрения волонтеров планируется издание единой карты, при предъявлении которой волонтер сможет получать скидки при посещении учреждений культуры Свердловской области», – рассказал он.

Добровольческие проекты нашли широкое отражение буквально в каждом субъекте Российской Федерации. Часто центрами формирования добровольческих проектов выступают институты гражданского общества. Член Общественной палаты РФ Павел Покровский, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что успешно противостоять «культуре отмены» и попытке изоляции нашей страны позволяет развитие горизонтальных связей между регионами, их общественными, волонтерскими, бизнес-объединениями, создание совместных проектов и добрых дел. Сейчас в эту работу активно вовлекаются жители новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья.

Дмитрий Азаров с гордостью отметил, что Самарская область является одним из лидеров волонтерского движения в стране: более 150 тысяч волонтеров оказывают помощь по разным направлениям деятельности: социальная, экологическая, медицинская, культурная, инклюзивная, событийная, поисковая. Свыше 8,5 тыс. добровольцев – активные участники программы «Волонтеры культуры».

«Самарская область на протяжении 5 лет одерживает победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Такой результат имеют только три региона в стране. А по сумме привлеченных федеральных средств мы занимаем первое место в стране», – подчеркнул Дмитрий Азаров и выразил готовность поделиться имеющимся опытом с другими регионами России.

Кроме того, в конце прошлого года Самара стала местом проведения Всероссийского форума «Волонтеры Победы», а волонтерские проекты, родившиеся на самарской земле, выходят далеко за ее пределы. Один из них – Фестиваль «Том Сойер Фест». Активисты занимаются сохранением материального исторического наследия. «Я очень горд, что он зародился на самарской земле. Это, что очень важно, общественная инициатива, – отметил губернатор Дмитрий Азаров. – Важно, что инициаторами этих добрых дел, восстановления объектов культурно-исторического наследия являются не депутаты и губернаторы, а общественники».

Более подробно о движении и работе по восстановлению объектов, представляющих особую культурную историческую ценность, рассказала директор Самарской региональной общественной организации «За информационное сообщество», оператор Фонда «Том Сойер Фест – Наследие» Анастасия Кнор.

«Все отремонтированные домики становятся объектами притяжения – очень много гостей приезжают на них посмотреть, познакомиться с историей города», – отметила она. Анастасия Кнор добавила, что сейчас самарские активисты обучают волонтеров из других регионов. К Фестивалю присоединилось 77 субъектов страны, более 12 тысяч волонтеров. Их силами в России восстановлено более 130 домов. К вопросам сохранения и восстановления исторических зданий нужно подходить комплексно, привлекая бизнес, уверена руководитель движения.

Дмитрий Азаров добавил, что волонтерство – это, прежде всего, добровольные поступки, направленные на оказание помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается. «Это глубокое единение с судьбами жителей своей малой родины и как итог – с судьбой всей страны. Это и есть проявление истинного патриотизма и гражданского самосознания», – уверен губернатор.

Тему формирования духовно-нравственных ценностей и воспитания патриотизма в детской и молодежной среде продолжил генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов. Особое внимание он обратил на развитие региональных творческих коллективов. Михаил Брызгалов принимал участие в фестивалях духовых оркестров «На сопках Манжурии» в Самаре, Петровских ассамблеях и фестивале «Серебряные трубы Поволжья» в Сызрани.

«Замечательный фестиваль, его обязательно нужно поддерживать, – отметил Михаил Брызгалов. – Очень приятно, что губернатор региона так душой болеет за проведение фестиваля духовых оркестров в Сызрани. Большое вам спасибо, Дмитрий Игоревич. Мы включаем его в постоянную повестку нашей Ассоциации». Во время выступления он вышел с инициативой разработки специальных программ на региональном уровне по поддержке преподавателей духовых и ударных инструментов, а также выпускников творческих вузов.

«Все, о чем мы с вами сегодня говорили, в итоге всесторонне раскрывает тему необходимости сохранения наших исторических культурных истоков, традиционных духовно-нравственных ценностей. Задача воспитания патриотизма, в том числе средствами культуры, как никогда сегодня актуальна», – отметил губернатор Самарской области.

В заключении заседания Дмитрий Азаров обратил внимание участников на предстоящую премьеру нового российского художественного фильма «Нюрнберг», снятого в этом году на киностудии «Мосфильм».

«Тема «Нюрнберга» сегодня как никогда актуальна. Главная задача фильма – популяризация объективного исторического знания, восстановление исторической правды. Острую потребность в этом мы осознаем в нашей стране, как минимум, в последние десятилетия, – отметил Дмитрий Азаров. – Я бы отметил удивительную перекличку событий: мы в Самарской области еще в год 75-летия Великой Победы реализовали масштабный видеопроект «Во имя справедливости!». Три вечера подряд каждые полчаса здание Правительства Самарской области на площади Славы становилось «экраном», на котором изображалась видеопроекция исторических событий: довоенные годы и радость мирных дней, документальные свидетельства бесчеловечности фашизма, произведения поэтов и писателей военных лет чередовались со сценами Нюрнбергского процесса. Проект оставил глубокие впечатления в сердцах людей».

Глава региона добавил, что силу воздействия кинофильмов на сознание людей, особенно молодежи, сложно переоценить. «Неслучайно Президентом Российской Федерации по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в июне текущего года дано поручение Министерству культуры Российской Федерации представить предложения по организации регулярных просмотров за счет бюджетных средств детьми и молодежью фильмов, в основе которых лежат традиционные российские духовно-нравственные ценности», – отметил губернатор и предложил этот вопрос обсудить на одном из следующих заседаний комиссии.

Дмитрий Азаров, завершая обсуждение, подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению «Культура» сегодня на передовой идеологического фронта. «Именно культура ведет свое нелегкое сражение за умы и сердца людей на этом поистине мировоззренческом фронте. Богатое культурное наследие нашей Родины, наши традиции и ценности служат крепкой основой для духовного единения страны. И неслучайно наша комиссия вновь и вновь обращается к разным аспектам составляющей этой работы», – резюмировал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО