На "Оскар" от России выдвинут фильм режиссера Киры Коваленко  "Разжимая кулаки"

312

Картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко будет выдвинута на соискание американской премии "Оскар" от России. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

Председатель комитета отметил, что у фильмов социальной тематики и картин, которые рассказывают "истории про людей", больше шансов на премии "Оскар", но окончательного решения зарубежных экспертов предсказать невозможно. "Это гадание на кофейной гуще. Я считаю, что надо выбирать то, что вы считаете успешным, получившимся, значительным здесь, а дальше там будут разбираться", - добавил он.

Режиссер Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

Кадр из фильма "Разжимая кулаки"/ТАСС