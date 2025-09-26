Я нашел ошибку
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
На Новой сцене Большого театра России завершились гастроли Шостакович Опера Балет

26 сентября 2025 12:53
135
23-24 сентября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича на Новой сцене Большого театра России в рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» художественный руководитель и главный дирижёр Евгений Хохлов и художественный руководитель балета Юрий Бурлака представили спектакль «Балеты Императорского двора»: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова.

Показы прошли под управлением Евгения Хохлова: «С оглушительным успехом завершились гастроли на Новой сцене Большого театра труппы Шостакович Опера Балет! Два дня мы показывали наши спектакли «Балеты Императорского двора» при полных залах и встретили очень тёплый приём у московской публики! Эти гастроли стали возможны благодаря приглашению Маэстро Валерия Абисаловича Гергиева и фестиваля «Видеть музыку» в лице Георгия Георгиевича Исаакяна. Поздравляю всю труппу театра с грандиозным успехом, вами гордится Самара! Выражаю благодарность от всего коллектива всем, кто принимал участие в организации гастролей, благодарю за поддержку министерство культуры региона!».

Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
