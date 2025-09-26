На Новой сцене Большого театра России завершились гастроли Шостакович Опера Балет

135

23-24 сентября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича на Новой сцене Большого театра России в рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» художественный руководитель и главный дирижёр Евгений Хохлов и художественный руководитель балета Юрий Бурлака представили спектакль «Балеты Императорского двора»: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова.

Показы прошли под управлением Евгения Хохлова: «С оглушительным успехом завершились гастроли на Новой сцене Большого театра труппы Шостакович Опера Балет! Два дня мы показывали наши спектакли «Балеты Императорского двора» при полных залах и встретили очень тёплый приём у московской публики! Эти гастроли стали возможны благодаря приглашению Маэстро Валерия Абисаловича Гергиева и фестиваля «Видеть музыку» в лице Георгия Георгиевича Исаакяна. Поздравляю всю труппу театра с грандиозным успехом, вами гордится Самара! Выражаю благодарность от всего коллектива всем, кто принимал участие в организации гастролей, благодарю за поддержку министерство культуры региона!».