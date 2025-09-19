На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ

23-24 сентября на Новой сцене Большого театра пройдут гастроли Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.
В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора»: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова.
Фантастический балет в одном действии «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго подготовил Мариус Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра в бенефисе Риккардо Дриго. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.
Балетмейстер-постановщик и автор новой хореографической редакции – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)
Либретто Натальи Воскресенской по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (2025)
Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Альона Пикалова
Художник по костюмам — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903)
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова
Аллегорический балет в одном действии Александра Глазунова «Времена года» в хореографии Мариуса Петипа впервые был представлен на сцене Эрмитажного театра в 1900 году (Санкт-Петербург).
Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.
Постановка наставника-куратора проекта «Русский балет навсегда» заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной и победителей фестивального проекта «Русский балет навсегда» Благотворительного фонда Илзе Лиепа Елизаветы Мазуркевич, Лилии Симоновой, Даниила Благова.
I картина «Зима». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Елизавета Мазуркевич
II картина «Весна». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Лилия Симонова
III картина «Лето». Балетмейстер-постановщик — наставник-куратор проекта «Русский балет навсегда» заслуженная артистка России Марианна Рыжкина
IV картина «Осень». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Даниил Благов
Художник-постановщик и художник по костюмам — заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова
Премьера в Самарском театре оперы и балета состоялась 30 марта 2025.
Напомним, что в этом году Большой театр побывал с гастролями в городе на Волге — 23-26 апреля в рамках проекта «Большие гастроли — ведущие театры», организованного Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ. К 80-летию Победы артисты Большого представили в Самаре оперный гала-концерт с участием ведущих солистов и три показа балета «Сильфида» на сцене Самарского государственного академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Большой театр, находясь в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве (Самаре), выступал на сцене театра оперы и балета почти три года. Традиция приурочивать гастроли Большого в Самаре к годовщине Дня Победы имеет тридцатилетнюю историю, начавшуюся с фестиваля «Звёзды Большого в Самаре» в честь 50-летней годовщины Великой Победы. Самарский театр также неоднократно выступал на сценах Большого театра.
Фото: пресс-служба САТОБ