На "Евровидение-2021" отправляется Манижа с песней "Русская женщина"

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Отбор участника состоялся в прямом эфире Первого канала в понедельник. Певица Манижа с песней "Русская женщина" будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года, передает ТАСС.

"Всенародным российским голосованием на "Евровидение" в 2021 году отправляется Манижа с песней Russian Woman", - объявила ведущая отбора Яна Чурикова.

Певица поблагодарила зрителей за доверие. "Я хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно", - сказала она.

"Для меня участие в "Евровидении" - это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей", - привели ее слова ТАСС в пресс-службе Первого канала.

По словам певицы, Russian Woman - это "песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России". "Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни. По стечению обстоятельств она родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполняю ее лишь спустя год".

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет, она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 посол Доброй Воли ООН по делам беженцев.

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