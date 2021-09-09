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11 сентября 2021 года в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие грандиозного музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век». 22 спектакля и концерта, кинопоказы, лекции, конференции – на две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры.

Фестиваль будет проходить с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти. Большой театр, оркестр «Новая Россия», хор musicAeterna, Михаил Лидский, Доменико Нордио, Алексей Гориболь и другие известнейшие коллективы и музыканты представят музыку Дмитрия Шостаковича и его современников.

Откроется фестиваль концертом оркестра «Новая Россия» под управлением Фёдора Леднёва.

12 сентября 2021 года – второй день мультижанрового фестиваля «Шостакович ХХ век». На сцене Самарского академического театра оперы и балета будет показан уникальный спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет». Мероприятие пройдет в партнерстве с Фестивалем «Черешневый Лес». Самая знаменитая пьеса мировой драматургии прозвучит в новом формате спектакля-концерта в исполнении Евгения Миронова и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

13 и 14 сентября Большой театр России представит на сцене оперного театра балет известнейшего хореографа Жана-Кристофа Майо на музыку Дмитрия Шостаковича по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». За дирижёрским пультом — Алексей Репников. Спектакль был признан лучшим балетом сезона, которому досталась коллекция Национальной театральной премии «Золотая маска».

Гастроли балета и оркестра Большого театра России в наш регион стали возможными благодаря соглашению, которое в марте 2021 года подписали Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

13 сентября в Самарской филармонии, а 14 сентября в Тольяттинской филармонии концерт Владимира Родина (фортепиано), Аяко Танабе (скрипка и Ибрагима Нагиева (виолончель). Молодые музыканты из России и Японии исполнят концерт камерной и сольной музыки Шостаковича и его учеников и друзей — М.Кусс, Б.Тищенко, Б.Чайковского, Н.Пейко.

15 сентября в Самарском театре оперы и балета Концерт камерной музыки ХХ века для скрипки и фортепиано прозвучит в исполнении знаменитого итальянского скрипача Доменико Нордио и выдающегося российского пианиста Михаила Лидского.

16 сентября в Самарском театре оперы и балета зрителей фестиваля «Шостакович ХХ век» ждёт концерт Государственного квартета имени Бородина.

17 сентября в концертном зале Самарской филармонии и 18 сентября в Тольяттинской филармонии состоится концерт выдающегося пианиста, лауреата международных конкурсов Андрея Коробейникова.

17 сентября в ДК «Тольятти» и 18 сентября в Самарском театре оперы и балета – гала-концерт звезд оперы и оркестра Самарского академического театра оперы и балета под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова.

19 сентября в Самарской филармонии концерт выдающегося пианиста – народного артиста РФ Николая Луганского и Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова.

19 сентября в Тольяттинской филармонии и 21 сентября в Самарском театре оперы и балета состоится концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением дирижера Самарского театра оперы и балета, лауреата премии «Золотая маска» Андрея Данилова. Солист — бас из Мариинского театра Юрий Власов.

20 сентября будет показана опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Георгия Исаакяна. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.

21 сентября в Тольяттинской филармонии и 22 сентября на малой сцене Самарского театра оперы и балета пройдет концерт Александра Болдачева (арфа) и музыкантов оркестра Самарского академического театра оперы и балета.

23 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера одноактной оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки» в постановке Юрия Александрова и одноактный балет «Ленинградская симфония». Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.

24 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет концерт Алексея Гориболя (фортепиано) и солистов оперной труппы Большого театра России, Мариинского театра и Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

В завершении фестиваля «Шостакович ХХ» 25 сентября в Самарском театре оперы и балета и 26 сентября в Тольяттинской филармонии состоится концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского.

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