«Музыкальное сердце театра» забьется в Самаре и Тольятти

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Национальный фестиваль и Премия «Музыкальное сердце театра» продолжает покорять регионы России! Уже осенью столицей этого грандиозного по масштабу события станет Самарская область.

С 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти состоятся фестивальные мероприятия, в рамках которых пройдут показы лучших российских музыкальных спектаклей, деловая программа, специальная программа постановок с участием юных актеров и, конечно, торжественная Церемония награждения победителей премии. Также, традиционно, будет организована Лаборатория — отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, и питчинг эскизов новых произведений. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ и является участником грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«Музыкальное сердце театра» – единственный российский федеральный проект, работающий с музыкальным театром на конкурсной основе во всём его многообразии: рок-опера, мюзикл, оперетта, лайт-опера, опера-драма, рэп-опера и др. виды (за вычетом классической оперы). Конкурс стал важной частью театрально-музыкальной индустрии страны. Победителей определяют члены Академии современного музыкального театра – более 140 выдающихся деятелей культуры и искусства. Президент Академии, фестиваля и премии – народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский.

До 31 мая идет прием заявок на участие в конкурсной программе 2024 года. К участию приглашены как репертуарные театры, так и независимые коллективы с музыкальными спектаклями, премьеры которых состоялись с 1 сентября 2022 по 10 июня 2024 года.

Участников ожидает двухэтапная система экспертного отбора, которую осуществляет Малый (лонг-лист) и Большой (шорт-лист и персональные номинанты) экспертные советы.

В этом году к 18 действующим конкурсным номинациям добавится новая - «Лучший спектакль малой формы». Таким образом, помимо персональных наград, лучшие спектакли будут отмечены в 3 номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший спектакль для детей и подростков» и «Лучший спектакль малой формы». Также в этом году к участию приглашаются постановки, идущие за пределами РФ на русском языке, а также спектакли из национальных театров России на национальных языках (с предоставлением субтитров).

Фестиваль ежегодно проводится в регионах России по принципу ротации, а большинство мероприятий транслируется онлайн, что позволяет зрителю, не выходя из дома, увидеть лучшие достижения отечественной сцены.

Условия участия в конкурсе и фестивале: https://musicalheart.ru/festival-2024/polozhenie-2024/

Подача заявок для театров: https://musicalheart.ru/festival-2024/zayavka-2024/

Фестиваль ВКонтакте: https://vk.com/musicalheartru

Фото: pxhere.com