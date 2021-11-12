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Музею имени Алабина 135 лет: будет открыт доступ к самым интересным находкам археологов

12 ноября 2021 16:08
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Посетители увидят около 300 экспонатов, которые рисуют картину Самарского края от первобытной эпохи до нового времени.

Музею имени Алабина 135 лет. В связи с праздничной датой будет открыт доступ к самым интересным находкам археологов!

Музей имени Алабина покажет предметы из своих археологических фондов. Посетители увидят около 300 экспонатов, которые рисуют картину Самарского края от первобытной эпохи до нового времени.

В частности, находки из Екатериновкого мыса - одно из важнейших открытий российской археологии каменного века за прошлое десятилетие. Это одновременно и предметы, и произведения первобытного искусства. Широкой публике они показываются впервые.

 Уникальность выставки состоит и в том, что по условиям хранения не все из предметов могут находиться в постоянной экспозиции. Поэтому в течение месяца у жителей Самары есть редкий шанс увидеть ценнейшие предметы из археологической коллекции, по объективным причинам обычно скрытые от глаз посетителей. Например, Шиловские пластины - одно из редких произведений степного искусства хазарского времени.

Среди экспонатов - золотая бляха с изображением горного козла. Обнаружена при раскопках в 1975 г. в женском погребении кочевых народов. Датируется VI-V вв. до н.э.

Костяные пластины с гравированными изображениями, найденные в Шиловском курганном могильнике. Мифологические и воинские сцены, изображенные на пластинах, связаны между собой. Сюжетная воинская линия передает подробности реального похода, включавшего в себя сражения в поле, окружение, осаду крепости. Это могла быть война 626-630 гг. в Закавказье, в которой участвовали воины Ирана, Византии и Западно-тюркского каганата, с привлечением местных племен. Возможно, эти пластины являются часть декоративного оформления парадного щита.

Навершие жезла с изображением всадника и двух пеших воинов - это один из первых экспонатов музея. До сих пор ученые не могут определить точно, к какому времени относится этот предмет. Вероятно, он был изготовлен в эпоху раннего средневековья и являлся символом власти.

Еще один элемент символа власти - роговое навершие жезла в виде головы утки. V тыс. до н.э. Обнаружено при раскопках могильника в Безенчукском районе в 2015 г. Этот археологический предмет относится к числу наиболее ярких образцов искусства человека каменного века, проживавшего в Поволжье.

 На выставке представлены и находки археологов, которые попали в музей более 100 лет назад – во времена Алабина, и современные достижения самарских археологов.

На выставке планируется проведение мероприятий – встречи с ведущими археологами Самары, встречи участников археологических экспедиций разных лет, начиная с 1970 г., когда была организована Средневолжская археологическая экспедиция.

Экспозиция будет работать до 28 ноября, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:    пресс-служба департамента информационной политики СО

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